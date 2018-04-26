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ОАЭ И Сомали поссорились
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ОАЭ И Сомали поссорились 

News.ru 51 минуту назад
Объединенные Арабские Эмираты начали вывозить свою военную технику из Сомали из-за разногласий с правительством.
Власти Сомали против иностранного контингента, потому что, по их заявлению, военное присутствие ОАЭ дестабилизирует обстановку и ведет подготовку про-эмиратского ополчения.
Ранее разграблению подверглись эмиратские склады с оружием, расположенные на территории тренировочного центра. Так солдатами Сомалийской Национальной Армии было украдено 600 автоматов Калашникова. Причём, часть оружия солдаты попытались продать в Могадишо на одном из рынков, сообщает канал Directorate 4/
После этого ОАЭ начали спешно вывозить своё оружие и технику, включая бронеавтомобили RG-31.
С 2014 года ОАЭ обучали сомалийских военных под. Пунтлендом.
Но данное сотрудничество было прекращено после инцидента в аэропорту Могадишо 15 апреля с делегацией военных ОАЭ.
На таможне тогда было конфисковано $9,6 млн, которые якобы не были задекларированы. Окончательно испортило отношение между странами открытие ОАЭ на территории самопровозглашённого Сомалиленда военной базы.
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