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Убит глава йеменских повстанцев-хуситов
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Фургон протаранил толпу пешеходов в Торонто
Фургон протаранил толпу пешеходов в Торонто

Убит глава йеменских повстанцев-хуситов 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Глава политбюро йеменских повстанцев «Ансар Аллах» (также известных как хуситы), руководитель Высшего политического совета Йемена Салих ас-Саммад убит в результате авианалета.
«Глава Высшего политического совета Йемена Салех ас-Саммад был убит в ходе вражеского налета в минувшую среду», — говорится в заявлении хуситов, передает РИА «Новости».
Напомним, в начале декабря в Йемене начались вооруженные столкновения между повстанцами-хуситами и сторонниками правительства. Бывший президент Йемена Али Абдалла Салех заявлял, что хуситы выполняют политический заказ Ирана.
Вооруженный конфликт в Йемене, в котором участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения «Ансар Аллах» и правительственные войска, начался еще в 2014 году. Йеменские власти с воздуха и на земле поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.
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