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Евросоюз поддержал возможность создания в Египте нефтегазового хаба
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Евросоюз поддержал возможность создания в Египте нефтегазового хаба 

РИА Новости 1 час назад
БРЮССЕЛЬ, 23 апр — РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз поддерживает возможность создания в Египте газового хаба, что может играть немаловажную роль в обеспечении энергобезопасности ЕС, говорится в обновленном меморандуме о взаимопонимании для стратегического сотрудничества в области энергетики на 2018-2022 годы, подписанного в понедельник между ЕС и Египтом.
"ЕС и Египет предполагают развитие своих отношений и сотрудничества в секторе энергетики в период с 2018 до 2022 годы в ряде сфер, в том числе, в «развитии энергетического хаба», — говорится в документе.
Стороны поддерживают стремление Египта стать нефтяным и газовым хабом в Средиземноморье. «Это могло бы иметь стратегическое значение для безопасности газоснабжения Европы и способствовало бы диверсификации поставок газа в ЕС», — говорится в документе.
Речь идет, в том числе, о возможности предоставления технической поддержки в создании хаба. Не исключена и возможность оценки «вариантов и условий для финансирования» инфраструктурных проектов из фондов ЕС, свидетельствует текст меморандума.
"Евросоюз стремится поддерживать Египет в мобилизации необходимых международных финансовых ресурсов для создания энергетического хаба", — отмечается в документе. Меморандум предполагает возможность формирования дорожной карты для развития страны как средиземноморского нефтегазового хаба.
Ранее еврокомиссар по энергетике и климату Мигель Ариас Каньете отмечал, что Еврокомиссия работает над тем, чтобы сделать доступными для ЕС значительные газовые ресурсы, открытые в Средиземноморье. ЕК стремится расширять источники энергоносителей для Евросоюза, в том числе, импортные. Тем самым Евросоюз хочет сократить свою зависимость от основного поставщика «голубого топлива» — России.
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