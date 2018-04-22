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Срочно: Тела 11 мигрантов обнаружены на западном берегу Ливии
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Срочно: Тела 11 мигрантов обнаружены на западном берегу Ливии 

ИА Синьхуа 1 час назад
Триполи, 22 апреля /Синьхуа/ — Военно-морские силы Ливии в  воскресенье обнаружили тела 11 мигрантов и спасли 83 других
мигрантов на берегу западного ливийского города Сабрата. Об этом
сообщил представитель ВМС Ливии. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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