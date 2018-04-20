СБ ООН почтил память постоянного представителя Кот-д'Ивуара при ООН

ООН , 20 апреля / Синьхуа / — СБ ООН в четверг почтил память постоянного представителя Кот-д'Ивуара при Организации Бернара Тоно-Бучуэ, который скоропостижно скончался в Ньо-Йорке 18 апреля на 68-м году.

На прошедшем в четверг в первой половине дня заседании представители всех членов СБ ООН встали и почтили память Б. Тоно-Бучуэ минутой молчания. Представители выразили соболезнования его семье и постоянному представительству Кот-д'Ивуара при ООН.

Генсек ООН Антониу Гутерриш в четверг через своего официального представителя опубликовал заявление, отметив, что скорбит о кончине Б. Тоно-Бучуэ, и заявив, что его любили и уважали. Он также выразил соболезнования семье покойного, его коллегам, народу и правительству Кот д'Ивуара.