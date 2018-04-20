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СБ ООН почтил память постоянного представителя Кот-д'Ивуара при ООН
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СБ ООН почтил память постоянного представителя Кот-д'Ивуара при ООН 

ИА Синьхуа 1 час назад
ООН, 20 апреля /Синьхуа/ — СБ ООН в четверг почтил память постоянного представителя Кот-д'Ивуара при Организации Бернара Тоно-Бучуэ, который скоропостижно скончался в Ньо-Йорке 18 апреля на 68-м году.
На прошедшем в четверг в первой половине дня заседании представители всех членов СБ ООН встали и почтили память Б. Тоно-Бучуэ минутой молчания. Представители выразили соболезнования его семье и постоянному представительству Кот-д'Ивуара при ООН.
Генсек ООН Антониу Гутерриш в четверг через своего официального представителя опубликовал заявление, отметив, что скорбит о кончине Б. Тоно-Бучуэ, и заявив, что его любили и уважали. Он также выразил соболезнования семье покойного, его коллегам, народу и правительству Кот д'Ивуара.
Б. Тоно-Бучуэ с 1996 по 2003 год был советником постоянного представительства Кот-д'Ивуара при ООН, в сентябре прошлого года он стал постоянным представителем Кот-д'Ивуара при ООН. 1 января этого года Кот-Д'Ивуар вошел в состав непостоянных членов СБ ООН. —0—
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