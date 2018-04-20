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Министерская встреча всех 24 стран ОПЕК+ пройдет 23 июня в Вене
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В России начнут летать стоя

Министерская встреча всех 24 стран ОПЕК+ пройдет 23 июня в Вене 

Прайм 3 часа назад
Фото: Прайм
Об этос сообщил генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо.
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Министерская встреча всех 24 стран ОПЕК+ пройдет 23 июня в Вене В России могут резко вырасти цены на мобильную связь Центробанк Турции вывел из США свой золотой запас
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