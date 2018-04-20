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Министерская встреча всех 24 стран ОПЕК+ пройдет 23 июня в Вене
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Министерская встреча всех 24 стран ОПЕК+ пройдет 23 июня в Вене
Прайм
3 часа назад
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Прайм
Об этос сообщил генсек
ОПЕК
Мухаммед Баркиндо
.
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Министерская встреча всех 24 стран ОПЕК+ пройдет 23 июня в Вене
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