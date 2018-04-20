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Татарстан готов помочь расширению сотрудничества России и Египта
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Татарстан готов помочь расширению сотрудничества России и Египта 

Казанский репортер 34 минуты назад
Фото: Казанский репортер
Татарстан готов стать связующим звеном в расширении взаимоотношений России и Египта, сказал в ходе встречи с чрезвычайным и полномочным послом Египта в РФ Ихабом Насром премьер-министр РТ Алексей Песошин. Премьер-министр РТ напомнил, товарооборот между Татарстаном и Египтом составил в 2017 году $22,8 миллионов. Однако есть куда двигаться дальше. В том числе, в туристической сфере, ведь 12 апреля возобновилось авиасообщение между Россией и Египтом. В свою очередь, Ихаб Наср подтвердил, Каир намерен развивать сотрудничество, в том числе, на уровне регионов России. И Татарстан может стать надежным партнером. Добавим, в республике посол находится с ознакомительным визитом. Возможно, состоится его встреча с президентом РТ Рустамом Миннихановым, однако пока она не анонсирована.
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