Парламент Судана утвердил соглашение о сотрудничестве с Турцией в области безопасности 

Хартум, 18 апреля /Синьхуа/ — Национальная ассамблея /парламент/ Судана во вторник утвердила суданско-турецкое соглашение о сотрудничестве в области безопасности, в котором предусмотрены проведение подготовки сотрудников службы безопасности, обмен опытом и совместная борьба с терроризмом.
Заместитель председателя Комитета по безопасности и обороне Национальной ассамблеи Ибрагим Ахмед назвал этот документ результатом развития отношений между двумя государствами в области экономики, политики и безопасности. По его словам, соглашение направлено на укрепление сотрудничества между Суданом и Турцией в сферах современных технологий, подготовки кадров, обменов в области безопасности, в борьбе с терроризмом и организованной преступностью для обеспечения общих интересов двух стран.
Напомним, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в декабре минувшего года посетил Судан. Таким образом он стал первым с 1956 года после провозглашения независимости Судана главой турецкого государства, который посетил эту африканскую страну. В ходе визита Р. Т. Эрдоган и его суданский коллега Омар Хасан Ахмед аль-Башир неоднократно проводили переговоры. Две страны подписали ряд соглашений по сотрудничеству в экономической, военной, политической и культурной областях. —0—