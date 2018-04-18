Алжир и Мали намерены укрепить энергетическое сотрудничество

На полях 11-й научно-технической конференции, организованной компанией Sonatrach в алжирской провинции Оран , состоялась встреча министра шахт и нефти Мали Тиемоко Сангаре с министром энергетики Алжира Мустафой Гитуни

В заявлении по итогам переговоров отмечается, что малийский чиновник позитивно оценил опыт Алжира в сфере углеводородной энергетики, а также выразил готовность интенсифицировать двустороннее сотрудничество.

Отмечается, что М. Гитуни заявил о готовности Алжира вести взаимовыгодные проекты с Мали в сферах углеводородной экономики и подготовки кадров. —0—