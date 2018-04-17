Сытник: Связи Тимошенко и Каддафи не подтвердились

Об этом директор НАБУ Артем Сытник сказал в интервью «Укринформу»

«НАБУ начало аналитическую проверку возможного получения в 2010 году тогдашним премьером 4 миллионов евро от бывшего ливийского диктатора, а также дальнейшего использования этих средств для финансирования президентской избирательной кампании», — отметил он.

Сытник добавил, что сейчас еще рано делать окончательные выводы.

Вопрос о том, направили ли в правоохранительные органы Ливии запрос на получение информации от членов семьи Муаммара Каддафи относительно возможного финансирования им лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко , директор НАБУ оставил без ответа.