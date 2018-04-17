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Сытник: Связи Тимошенко и Каддафи не подтвердились
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Сытник: Связи Тимошенко и Каддафи не подтвердились 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
Об этом директор НАБУ Артем Сытник сказал в интервью «Укринформу».
«НАБУ начало аналитическую проверку возможного получения в 2010 году тогдашним премьером 4 миллионов евро от бывшего ливийского диктатора, а также дальнейшего использования этих средств для финансирования президентской избирательной кампании», — отметил он.
Сытник добавил, что сейчас еще рано делать окончательные выводы.
Вопрос о том, направили ли в правоохранительные органы Ливии запрос на получение информации от членов семьи Муаммара Каддафи относительно возможного финансирования им лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко, директор НАБУ оставил без ответа.
В феврале издание Asharq Al Awsat, штаб-квартира которого расположена в Лондоне, сообщало, что режим бывшего ливийского диктатора Муаммара Каддафи якобы финансировал президентские кампании на Украине, Франции и США. В частности говорилось, что было выделено 4 млн евро на президентскую кампанию Юлии Тимошенко 2010 года.
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