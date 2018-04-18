РФ и Египет проведут переговоры по авиаперелетам в Хургаду и Шарм-эш-Шейх в конце весны 

НОВО-ОГАРЕВО, 18 апреля. /ТАСС/. Россия и Египет начнут переговоры по возобновлению авиасообщения между РФ и Хургадой и Шарм-эш-Шейхом в конце весны — начале лета, сообщил журналистам министр транспорта Максим Соколов.
"Мы договорились с коллегами, что после изучения наработанного опыта встретимся, проведем переговоры и будем рассматривать дальнейшие варианты нашего взаимодействия", — сказал глава ведомства. Он уточнил, что такие переговоры могут пройти через два-три месяца после возобновления авиасообщения между Москвой и Каиром, то есть «в конце весны — начале лета».