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РФ и Египет проведут переговоры по авиаперелетам в Хургаду и Шарм-эш-Шейх в конце весны
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РФ и Египет проведут переговоры по авиаперелетам в Хургаду и Шарм-эш-Шейх в конце весны 

ТАСС 47 минут назад
Фото: Парламентская газета
НОВО-ОГАРЕВО, 18 апреля. /ТАСС/. Россия и Египет начнут переговоры по возобновлению авиасообщения между РФ и Хургадой и Шарм-эш-Шейхом в конце весны — начале лета, сообщил журналистам министр транспорта Максим Соколов.
"Мы договорились с коллегами, что после изучения наработанного опыта встретимся, проведем переговоры и будем рассматривать дальнейшие варианты нашего взаимодействия", — сказал глава ведомства. Он уточнил, что такие переговоры могут пройти через два-три месяца после возобновления авиасообщения между Москвой и Каиром, то есть «в конце весны — начале лета».
ТАСС: последние новости
Россия и Египет продолжат усилия по возобновлению рейсов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх Сирия настаивает на нейтральном составе миссии ОЗХО, которая прибудет в страну Вьетнам присоединится к миротворческой миссии ООН в Южном Судане
 Ещё 9 источников 
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