Эксперт: после предъявления обвинений Саркози будут работать адвокаты

Экс-переводчик Муаммара Каддафи Мифтах Миссури, сообщил о договоренности финансирования первой президентской кампании Николя Саркози между европейским политиком и ливийским лидером еще за два года до выборов во Франции, в 2005-м году. Дело по обвинению экс-президента Франции Николя Саркози ведется с 2013 года. Сам политик все обвинения отрицает. 21 марта стало известно, что экс-лидеру Франции Николя Саркози предъявлены обвинения по делу о финансировании из Ливии президентской кампании 2007 года, и он помещен под судебный контроль.

"Сейчас же, после предъявления обвинений будут работать адвокаты. Обвинения предъявлены по трем пунктам: незаконное финансирование президентской компании, сокрытие незаконных государственных средств, которые он получал из Ливии и коррупция. Думаю, что адвокаты будут строить свою работу на отрицании подлинности документов, отрицание оплаты наличными участников штаба и сомнительных показаниях свидетелей", — сказал эксперт.