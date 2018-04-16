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Эксперт: после предъявления обвинений Саркози будут работать адвокаты
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Эксперт: после предъявления обвинений Саркози будут работать адвокаты 

Газета.Ru 1 час назад
Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров отметил, что после предъявления обвинений Саркози будут работать адвокаты, передает НСН.
Экс-переводчик Муаммара Каддафи Мифтах Миссури, сообщил о договоренности финансирования первой президентской кампании Николя Саркози между европейским политиком и ливийским лидером еще за два года до выборов во Франции, в 2005-м году. Дело по обвинению экс-президента Франции Николя Саркози ведется с 2013 года. Сам политик все обвинения отрицает. 21 марта стало известно, что экс-лидеру Франции Николя Саркози предъявлены обвинения по делу о финансировании из Ливии президентской кампании 2007 года, и он помещен под судебный контроль.
"Сейчас же, после предъявления обвинений будут работать адвокаты. Обвинения предъявлены по трем пунктам: незаконное финансирование президентской компании, сокрытие незаконных государственных средств, которые он получал из Ливии и коррупция. Думаю, что адвокаты будут строить свою работу на отрицании подлинности документов, отрицание оплаты наличными участников штаба и сомнительных показаниях свидетелей", — сказал эксперт.
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