Военные операции с участием США в 1991-2018 годах

"Несокрушимая свобода" (Enduring Freedom) — военная операция США и антитеррористической коалиции в Афганистане.

Была начата 7 октября 2001 года в ответ на террористический акт 11 сентября 2001 года, совершенный боевиками "Аль-Каиды"

Основанием для введения войск США и Великобритании в Афганистан послужила резолюция Совета Безопасности ООН № 1368 от 12 сентября 2001 года.

США, инициируя вторжение в Афганистан, в качестве основных целей заявляли поимку главарей террористической организации «Аль-Каида», ответственных за теракты 11 сентября, свержение контролировавшего тогда большую часть страны режима движения «Талибан» , освобождение от их влияния. Полностью решить их не удалось.

Операция стала самой длинной войной в американской истории: почти тринадцать лет (2001-2014), 21 тысяча убитых мирных жителей Афганистана, более 2400 погибших американских солдат и более тысячи военнослужащих международной коалиции.

Операция «Несокрушимая свобода» в Афганистане

28 декабря 2014 года возглавляемая Соединенными Штатами миссия НАТО в Афганистане была завершена. Максимальная численность военного контингента США за годы войны составила 140 тысяч солдат в 2010 году.

С 1 января 2015 года НАТО объявила новую миссию в Афганистане «Решительная поддержка» (Resolute Support). Миссия небоевая, ее главной целью является обучение и консультирование представителей афганских силовых структур.

"Обдуманная сила" (Deliberate Force) — воздушная операция НАТО против боснийских сербов.

Россия. Проведена в августе-сентябре 1995 года. Поводом для массированного бомбового удара по военному потенциалу самопровозглашенной Республики Сербской стал взрыв на центральном рынке Сараево , в котором обвинили сербов. Проводилась при формальном отсутствии резолюции Совета Безопасности ООН. Основы военной операции НАТО в Боснии в нарушение мандата ООН заложил «Меморандум о взаимопонимании между главнокомандующим объединенными силами НАТО в южной зоне Европы и командующим силами ООН по охране в бывшей Югославии». С текстом документа, в котором фактически речь шла о порядке проведения военно-воздушных операций против сербов в соответствии с подготовленным списком «стационарных целей», не были ознакомлены два постоянных члена СБ — Китай

30 августа самолеты НАТО и артиллерия сил быстрого реагирования (СБР) начали бомбардировки сербских позиций, воздушные удары авиации НАТО продолжались 16 дней. Операцией командовал американский адмирал Лейтон Смит (Leighton Warren Smith Jr.). Военная операция НАТО была согласована с наземным мусульмано-хорватским наступлением. Проведя операцию, НАТО уничтожила сербский военный потенциал, позволила мусульманам и хорватам захватить ряд территорий, удерживаемых сербами.

В октябре 1995 года на основе американского «плана Холбрука» было заключено перемирие, а в ноябре на авиабазе Райт-Паттерсон в Дейтоне (штат Огайо) начались переговоры между конфликтующими сторонами. 21 ноября они завершились парафированием так называемых Дейтонских договоренностей по Боснии, подписанных 14 декабря в Париже и зафиксировавших официальную передачу всей полноты командования от ООН к НАТО.

"Буря в пустыне" (Desert Storm)

Военная операция США и их союзников против Ирака, оккупировавшего Кувейт в августе 1990 года, началась 16 января 1991 года в 19.00 по вашингтонскому времени (17 января в 03.00 по багдадскому).

Основанием для военной операции стало вынесенное Советом Безопасности ООН решение об использовании «всех необходимых средств» для восстановления мира и безопасности в этом районе (резолюция № 678 от 29 ноября 1990 года).

Общая численность войск союзников составляла около 680 тысяч военнослужащих, из них около 415 тысяч человек — военнослужащие американской армии.

Официально целью военной кампании было освобождение Кувейта от вторгшихся в него в августе 1990 года войск Саддама Хусейна. Однако после того как эта миссия была завершена, американские войска продолжили наступление и нанесение ударов по отступающей иракской армии и гражданским объектам внутри Ирака.

Операция «Буря в пустыне» продолжалась свыше 40 дней и включала воздушное наступление (17 января — 23 февраля) и воздушно-наземную операцию (24-28 февраля).

Начало операции «Буря в пустыне», установка полевого госпиталя

Утром 28 февраля Саддам Хусейн объявил о прекращении огня и принятии Ираком всех требований ООН. 3 марта 1991 года было подписано соглашение о прекращения огня. Общие потери коалиции были ничтожны — менее 300 погибших. Потери вооруженных сил Ирака превысили 20 тысяч человек убитыми. Потери среди мирного населения, по данным иракского правительства, составили более 2,3 тысяч человек.

"Лиса пустыни" (Desert Fox)

Военная операция объединенных сил США и Великобритании в Ираке «Лиса пустыни» (Desert Fox) проводилась 17-20 декабря 1998 года. Она была проведена без санкции Совета Безопасности ООН с целью уничтожения объектов, где могли бы находиться или производиться компоненты оружия массового поражения, а также его носители.

В ходе операции были нанесены ракетные удары по 93 иракским объектам, якобы имевшим отношение к созданию оружия массового поражения (ОМП). Сухопутные группировки не применялись.

20 декабря командование ВС США и Великобритании в зоне Персидского залива объявило о завершении операции.

Семнадцать самолетов ВВС США КС-135 готовятся к вылету в поддержку операции «Лиса пустыни»

"Шок и трепет" (Shock and Awe, впоследствии — «Иракская свобода», Iraqi Freedom) — военная операция объединенных сил США и антииракской коалиции против Ирака.

Проводилась 20 марта-1 мая 2003 года. Операция была осуществлена без санкции ООН.

Официальным поводом к вторжению была заявлена связь режима Саддама Хусейна с международным терроризмом, а также информация ЦРУ о наличии в Ираке запасов оружия массового поражения, впоследствии не нашедшая подтверждения.

Примерно через три недели в результате стремительного наступления, сопровождавшегося кампанией массированных бомбардировок с воздуха, сухопутные силы коалиции вступили в Багдад. Президент Джордж Буш 1 мая объявил о завершении военных действий и начале военной оккупации. К власти пришло правительство, в котором лидирующие позиции занимали представители шиитского большинства.

В ноябре 2008 года правительство и парламент Ирака одобрили соглашение о выводе американских войск из Ирака.

18 декабря 2011 года последняя колонна войск США пересекла границу Кувейта, покинув иракскую территорию, тем самым фактически завершив почти девятилетнее военное присутствие американской армии в Ираке.

Иракская война унесла жизни более 4,8 тысячи человек, из которых более 4,4 тысячи были американскими военными. По данным западных СМИ, документально подтвержденное число жертв среди мирного населения с 2003 года составило от 100 до 300 тысяч.

"Объединенный защитник" (Unified Protector) — операция международной коалиции под командованием НАТО в Ливии.

Бельгия, Италия, Испания, Дания. Началась 19 марта 2011 года как операция коалиционных сил под названием «Одиссея. Рассвет». В коалиции приняли участие ряд стран, в частности Великобритания, Франция , США, Канада

31 марта командование военной операцией коалиции официально приняла на себя НАТО. Операция Североатлантического альянса получила название «Объединенный защитник».

Совет Безопасности ООН 17 марта 2011 года резолюцией №1973 санкционировал военное вмешательство в Ливию под предлогом защиты населения от гибели в результате подавления властями страны вооруженной оппозиции. Это дало возможность НАТО проводить воздушные операции против существовавшего более 40 лет режима. В результате гражданской войны лидер ливийской Джамахирии Муамар Каддафи был свергнут и 20 октября убит близ своего родного города Сирт , скрываясь от преследования оппозиции.

Операция НАТО в Ливии завершилась 31 октября 2011 года.

"Возрождение надежды" (Restore Hope) и «Продолжение надежды» (Continue hope) — миротворческие операции ООН в Сомали. Проводились в 1992-1995 годах, в период гражданской войны в Сомали.

3 декабря 1992 года СБ ООН принял резолюцию №794, которая позволила международным силам в Сомали использовать «все необходимые средства» вплоть до военных для обеспечения беспрепятственной доставки гуманитарной помощи.

В декабре 1992 года в рамках операции «Возрождение надежды» в страну были введены миротворческие силы ООН. В состав Оперативной группировки ООН (UNITAF) общей численностью в 37 тысяч человек входили военные части более чем 20 стран. В том числе США отправили в Сомали порядка 28 тысяч военнослужащих. Командование операцией осуществлялось Центральным командованием США, хотя контингенты сохраняли свою независимость как в целях, так и в методах. К концу 1992 года миротворческие силы ООН взяли под контроль до 40% территории Сомали, главным образом на юге и в центре страны. http://www.soldiering.ru/war/somali/voina-v-somali.php Резолюцией Совета Безопасности ООН от 26 марта 1993 года миссия UNITAF была преобразована в миссию UNASOM-2, которая наделялась полномочиями, позволяющими принимать принудительные меры в целях создания безопасных условий в Сомали. 4 мая 1993 года операция Restore hope была окончена и командование перешло к штабу UNASOM-2.

Центральное командование США начало новую операцию Continue hope, но она закончилась провалом. Американские силы столкнулись с крупной местной вооруженной группировкой и понесли неоправданные потери. В результате президент США Билл Клинтон дал приказ остановить все операции. К марту 1994 года США покинули Сомали. Через год после их ухода страну покинули остальные иностранные войска. Гражданская война в Сомали продолжилась.

Югославия

"Союзная сила" (Allied Force) — военная операция блока НАТО против Союзной Республики Югославии (СРЮ) в период с 24 марта по 10 июня 1999 года.

Разрушенный в результате авиаударов НАТО мост в городе Нови-Сад , Югославия. Май 1999

Решение о начале операции в обход Совета безопасности ООН принял бывший в то время генеральным секретарем НАТО Хавьер Солана после провала переговоров во французских городах Рамбуйе и Париже, в ходе которых президент СРЮ Слободан Милошевич отказался подписать военные приложения к договору об урегулировании косовского кризиса.

Одним из официальных предлогов воздушно-наступательной операции руководством НАТО было названо «предотвращение геноцида против албанского населения в Косово».

В военной операции против Союзной Югославии, которая продолжалась 78 дней, в той или иной форме участвовали 19 стран НАТО. В течение 78 дней самолеты НАТО нанесли около 2300 ракетно-бомбовых ударов по 990 объектам на территории Сербии Черногории . В ходе агрессии, бомбардировкам подвергались не только военные, но и гражданские объекты. Бомбардировки прекратились 9 июня 1999 года после того, как представителями армии СРЮ и НАТО в македонском городе Куманово был подписан военно-технический договор о выводе с территории Косово войск и полиции Союзной Югославии и о размещении на территории края международных вооруженных сил.

10 июня 1999 года генеральный секретарь НАТО Хавьер Солана отдал приказ о прекращении воздушных атак. В тот же день СБ ООН принял резолюцию №1244, которая предусматривала ввод на территорию Косово и Метохии военного миротворческого контингента.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения «Ансар Алла», с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади . Власти с воздуха и на земле поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией , а хуситам до недавнего времени помогали военные силы, лояльные экс-президенту Али Абдалле Салеху. В конце ноября 2017 года между хуситами и Салехом вспыхнул конфликт, который привел к разрыву между союзниками и гибели Салеха 4 декабря в перестрелке с хуситами.

США оказывают помощь Саудовской Аравии в области военной разведки и дозаправки самолетов и рассматривают данный конфликт как попытку Ирана через хуситов оказывать «пагубное влияние» на весь регион. Кроме того, американские военные периодически наносят удары в Йемене по боевикам группировок «Аль-Каида» и "Исламское государство" (террористические организации, запрещенные в РФ, — ред.).

Операции в Сирии и Ираке против «Исламского государства»

США и их союзники с августа 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против террористической группировки «Исламское государство» (террористические организации, запрещенные в РФ, — ред.).

МИД РФ неоднократно подчеркивал, что действия в Сирии США и международной коалиции проводятся без согласия и координации с официальным Дамаском и резолюции СБ ООН. Сирийское правительство в свою очередь заявляло, что действия так называемой коалиции считаются оккупационными, так же как и действия любой другой иностранной армии, воюющей в САР без одобрения легитимных властей Сирии.

По неофициальным данным, в Сирии сейчас могут находиться до 2 тысяч американских военнослужащих.

Ирак объявил о победном завершении войны против ИГ* (запрещенная в РФ террористическая группировка) в декабре 2017 года после освобождения последних удерживаемых террористами районов. В настоящий момент на территории Ирака находятся несколько военных баз США. Численность контингента, по данным СМИ, на них может превышать пять тысяч человек.

По данным объединенного штаба операции, с момента начала военной операции в результате ударов коалиции погибли по меньшей мере 855 человек.

Президент США Дональд Трамп 13 апреля выступил с обращением к нации, в котором объявил о нанесении ударов по Сирии. Позже нанесение ударов подтвердила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй , а также Елисейский дворец.

Министерство обороны РФ сообщило, что 14 апреля с 3.42 мск до 5.10 мск самолеты и корабли ВС США, совместно с ВВС Великобритании и Франции нанесли ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирийской Арабской Республики.

Самолет ВВС Великобритании готовится к посадке на британской военной базе на Кипре . 14 апреля 2018