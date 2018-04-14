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11 нелегальных мигрантов бенинского происхождения репатриированы из Ливии на родину
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11 нелегальных мигрантов бенинского происхождения репатриированы из Ливии на родину 

ИА Синьхуа 35 минут назад
Ломе, 14 апреля /Синьхуа/ — По поступившей из Порто-Ново информации, министр иностранных дел Бенина Орельен Агбенонси в четверг вечером отметил, что 11 репатриированных из Ливии нелегальных мигрантов бенинского происхождения 10 марта вернулись на родину.
По словам министра, представительство Бенина в Ливии было закрыто из-за беспорядков в этой стране, а личности упомянутых 11 нелегальных мигрантов были установлены посольством Бенина в Алжире.
Глава МИД отметил, что в настоящее время в ливийских лагерях беженцев все еще содержатся некоторые нелегальные мигранты из Бенина. У большинства из них нет удостоверений личности, что создает препятствия в деле их идентификации. Правительство будет и дальше сотрудничать с Международной организацией по миграции /МОМ/ для урегулирования проблемы нелегальных мигрантов.
Напомним, что с 2011 года из-за продолжающегося ухудшения ситуации с безопасностью в Ливии ее правительство не в силах эффективно контролировать свои морские границы. Нелегальные мигранты часто отправляются из Ливии в Европу через Средиземное море. —0—
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