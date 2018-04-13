Дворкович рассказал, когда возобновятся полеты в Шарм-эш-Шейх и Хургаду

Ранее в пятницу министр транспорта РФ Максим Соколов сообщил, что Россия примет решение о необходимости дополнительных проверок аэропортов Хургады и Шарм-эш-Шейха в начале лета.

"Надо посмотреть, как будут работать те маршруты, которые уже запущены, как будут работать системы контроля в аэропорту, убедиться, что все делается так, как мы ожидали, потом уже принимать решение", — сказал Дворкович, отвечая на вопрос о начале переговоров по возобновлению авиасообщения с курортами Египта

"Потому что то, что сделано со стороны наших египетских партнеров — это серьезные шаги, серьезное улучшение системы безопасности, надо убедиться, что это все на практике хорошо работает", — добавил он.

Авиасообщение между странами было прервано осенью 2015 года после крушения над Синаем самолета авиакомпании «Когалымавиа» . Лайнер летел из Шарм-эш-Шейха в Петербург . На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа. Все они погибли. ФСБ впоследствии признала случившееся терактом. Расследование катастрофы продолжается. Решению о возобновлении прямых перелетов между Россией и Египтом предшествовала большая работа по усилению мер безопасности в египетских аэропортах.

Информационное агентство РИА Новости медиагруппы «Россия сегодня» выступает генеральным информационным партнером пятнадцатого Красноярского экономического форума (КЭФ).