Что ждет Сирию после освобождения Восточной Гуты

Город за городом

При этом чаще всего Дамаск концентрировал свои силы на одном направлении, чтобы установить контроль над тем или иным районом. По состоянию на апрель 2018 года под контролем правительства находятся такие крупные города, как:

Дамаск (столица с населением 1,5 млн человек);

Алеппо (крупнейший город Сирии с населением 1,6 млн человек);

Хомс (население — около 770 тыс. человек);

Хама (около 460 тыс. человек);

Латакия (портовый город с населением 340 тыс. человек к северу от Тартуса, где расположена российская военно-морская база);

Дейр-эз-Зор (освобожденный в 2017 году от ИГ город на востоке страны).

При этом ряд менее крупных населенных пунктов (с населением 100−170 тыс. человек) контролируется оппозицией, вооруженной коалицией «Силы демократической Сирии» (СДС) и турецкими вооруженными силами:

Ракка (была освобождена от ИГ в 2017 году арабо-курдскими формированиями, входящими в состав СДС);

Идлиб (под контролем запрещенной в РФ террористической коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам»);

Дераа (город на границе с Иорданией находится частично под контролем оппозиции, частично — под контролем Дамаска).

Фактор неопределенности

В мае 2017 года на переговорах в Астане представителями России, Ирана и Турции была достигнута договоренность о создании четырех зон деэскалации:

Восточная Гута;

провинция Идлиб и части соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо;

районы провинций Дераа и Эль-Кунейтра на юге.

Населенные пункты непрерывно присоединяются к режиму прекращения боевых действий, но относительная стабильность в Сирии находится под угрозой. После того как ряд неправительственных организаций заявил о применении химоружия в Восточной Гуте, президент США Дональд Трамп пригрозил принятием военных мер в отношении Дамаска за якобы применение отравляющих веществ. Москва , в свою очередь, предостерегла Вашингтон от удара по Сирии.

"Россия обещает сбивать все ракеты, выпущенные по Сирии. Приготовься, Россия, потому что они будут прилетать — хорошие, новые и «умные», — отреагировал Трамп на российское заявление в Twitter.

Однако не прошло и часа, как американский президент призвал Россию к завершению гонки вооружений и заявил, что «Россия нуждается в нас, чтобы [CША] помогли ей с ее экономикой». А на следующий день, 12 апреля, Трамп и вовсе написал, что никогда не обозначал точных сроков нанесения удара по Сирии. «Это может быть очень скоро, а может быть совсем не так скоро, » — пояснил президент США.

Как сообщило агентство Assoсiated Press, США обсудили возможность нанесения совместного удара с Францией Великобританией , но пока не пришли к единому мнению. Между тем британские истребители на Кипре находятся в боевой готовности, пишет The Times

По мнению доцента кафедры политической теории МГИМО Кирилла Коктыша, «от того, будет ли ракетная атака [США и союзников в Сирии] или не будет, и какой она будет — критической или ради сохранения лица, — зависит слишком многое». При этом в случае, если Вашингтон не нанесет чувствительного удара по Сирии, наступление правительственных войск в районе Идлиба, по мнению Коктыша, «выглядело бы логично».

Политолог-востоковед Каринэ Геворгян, в свою очередь, отмечает, что ситуация вокруг Идлиба активизируется, но считает, что «наиболее вероятной точкой [конфликта] станет район стыка трех границ» — Турции, Сирии и Ирака . И даже река Евфрат, разделяющая позиции правительственных войск и арабо-курдских формирований СДС, не станет преградой для развития противостояния.