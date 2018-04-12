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МИФИ и каирский университет Айн-Шамс обучат студентов для АЭС «эд-Дабаа»
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МИФИ и каирский университет Айн-Шамс обучат студентов для АЭС «эд-Дабаа» 

РИА Новости 2 часа назад
КАИР, 12 апр — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" и каирский университет Айн-Шамс подписали соглашение о сотрудничестве по подготовке студентов-атомщиков для первой египетской АЭС «эд-Дабаа», об этом РИА Новости заявила проректор российского ВУЗа Татьяна Леонова.
Университет Айн-Шамс, по словам Леоновой, станет базовым египетским ВУЗом, готовящим специалистов для новой для Египта отрасли атомной энергетики. Сотрудничество будет включать в себя, как обучение студентов российскими специалистами до уровня бакалавров, так и выезд наиболее отличившихся будущих атомщиков для продолжения обучения в магистратуре и аспирантуре в России.
"Лучшим из этих студентов предстоит работать на строящейся АЭС «эд-Дабаа». Уже через четыре года, когда по плану будут запущены первые два блока, понадобится одна тысяча пятьсот специалистов-атомщиков, которые будут их обслуживать. Мы должны успеть", — сказала Татьяна Леонова.
Ранее глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев сообщил журналистам о том, что начало строительства Россией АЭС «эд-Дабаа» в Египте намечено на 2020 год.
Четыре энергоблока АЭС «эд-Дабаа» с реакторами ВВЭР-1200 будут построены по типовому российскому проекту «АЭС-2006» — это блоки нового поколения «3+» с повышенной безопасностью и улучшенными технико-экономическими показателями.
Старт реализации проекта был дан 11 декабря 2017 года в столице Египта Каире. Тогда в присутствии президента России Владимира Путина и египетского лидера Абделя Фаттаха ас-Сиси были подписаны акты о вступлении в силу контрактов по проекту.
Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ — опорный вуз «Росатома». Он был основан в 1942 году и за время своего существования приобрел репутацию одного из самых известных и престижных технических вузов страны, флагмана российского ядерного образования.
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