МИФИ и каирский университет Айн-Шамс обучат студентов для АЭС «эд-Дабаа»

Университет Айн-Шамс, по словам Леоновой, станет базовым египетским ВУЗом, готовящим специалистов для новой для Египта отрасли атомной энергетики. Сотрудничество будет включать в себя, как обучение студентов российскими специалистами до уровня бакалавров, так и выезд наиболее отличившихся будущих атомщиков для продолжения обучения в магистратуре и аспирантуре в России

"Лучшим из этих студентов предстоит работать на строящейся АЭС «эд-Дабаа». Уже через четыре года, когда по плану будут запущены первые два блока, понадобится одна тысяча пятьсот специалистов-атомщиков, которые будут их обслуживать. Мы должны успеть", — сказала Татьяна Леонова.

Четыре энергоблока АЭС «эд-Дабаа» с реакторами ВВЭР-1200 будут построены по типовому российскому проекту «АЭС-2006» — это блоки нового поколения «3+» с повышенной безопасностью и улучшенными технико-экономическими показателями.

Старт реализации проекта был дан 11 декабря 2017 года в столице Египта Каире. Тогда в присутствии президента России Владимира Путина и египетского лидера Абделя Фаттаха ас-Сиси были подписаны акты о вступлении в силу контрактов по проекту.

Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ — опорный вуз «Росатома». Он был основан в 1942 году и за время своего существования приобрел репутацию одного из самых известных и престижных технических вузов страны, флагмана российского ядерного образования.