ФРГ решила продлить миссию бундесвера в Мали

Мезеберг / ФРГ /, 12 апреля / Синьхуа / — Правительство ФРГ в среду приняло решение о продлении миссии бундесвера по военным консультациям и тренировкам в Мали

Решение было принято правительством ФРГ после двухдневного заседания при закрытых дверях, прошедшего в Мезеберге на севере страны.

Сообщается, что миссия бундесвера по консультациям и тренировкам в Мали истекает в мае 2018 года и будет продлена на год — до мая 2019 года.