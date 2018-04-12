ФРГ решила продлить миссию бундесвера в Мали 

Мезеберг /ФРГ/, 12 апреля /Синьхуа/ — Правительство ФРГ в среду приняло решение о продлении миссии бундесвера по военным консультациям и тренировкам в Мали.
Решение было принято правительством ФРГ после двухдневного заседания при закрытых дверях, прошедшего в Мезеберге на севере страны.
Сообщается, что миссия бундесвера по консультациям и тренировкам в Мали истекает в мае 2018 года и будет продлена на год — до мая 2019 года.
Согласно плану, ФРГ в ноябре этого года возьмет на себя командование подразделениями ЕС по военной подготовке в Мали. По данным Министерства обороны ФРГ, с 2013 года 150 граждан ФРГ выполняли эту задачу и подготовили около 11 тысяч малийских солдат. В настоящее время Бундесвер разместил в ключевом городе Гао на севере Мали более 1000 военнослужащих для участия в миротворческой миссии ООН. —0—