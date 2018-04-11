Возобновление авиарейсов в Каир пока не для туристов

Россия возобновляет рейсы из Москвы Каир . Первый регулярный рейс отправляется сегодня 11 апреля из Шереметьево

Однако туристам, соскучившимся по египетским курортам, рано радоваться, заявил в эфире НСН председатель комитета Ассоциации турпомощи Дмитрий Горин . По его словам, возобновившиеся рейсы пока востребованы людьми для деловых поездок, а туристический поток возобновится только после возвращения чартерных рейсов на курорты.

Туроператор: Летать в Хургаду через Каир будут единицы «Пока говорить о туристической направленности этих рейсов преждевременно. В любом случае, есть возможность купить путешествия, оформить туристическую поездку и дальше автобусным трансфером доехать до курортов. Пока спрос несущественный, так как нет чартерных рейсов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, предложения получаются дороже за счет такой сложной логистики. Поэтому говорить о возобновлении туристического потока можно будет только после открытия чартерных рейсов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх», — разъяснил Горин.

Президент национальной ассоциации по развитию туризма INNOVATION RUSSIA Карен Гончаров в эфире НСН отметил, что в возобновлении авиасообщения между Москвой и Египтом есть много различных «но», одним из которых может быть «непонятная» обстановка в регионе.

Напомним, авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в 2015 году после крушения российского самолета А321 над Синаем. В результате трагедии погибли 217 пассажиров и семь членов экипажа.