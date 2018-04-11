Вооруженные организации незаконно задержали тысячи человек в Ливии — доклад ООН

Согласно информации в документе, в Ливии были незаконно задержаны тысячи людей, в том числе женщины и дети, против которых совершаются действия, нарушающие права человека.

В докладе говорится, что эти люди удерживаются в связи с их происхождением, политическими воззрениями или по другим причинам.

Отметим, что с 2011 года в Ливии сохраняется неустойчивая политическая ситуация. Из-за отсутствия сильного центрального правительства на территории страны появилось множество вооруженных формирований. —0—