Тунис, 11 апреля /Синьхуа/ — По поступившим из Триполи сведениям, вооруженные формирования на территории Ливии неправомерно задержали тысячи человек. Об этом говорится в докладе, опубликованном во вторник совместно Миссией ООН по поддержке в Ливии и Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека.
Согласно информации в документе, в Ливии были незаконно задержаны тысячи людей, в том числе женщины и дети, против которых совершаются действия, нарушающие права человека.
В докладе говорится, что эти люди удерживаются в связи с их происхождением, политическими воззрениями или по другим причинам.
Отметим, что с 2011 года в Ливии сохраняется неустойчивая политическая ситуация. Из-за отсутствия сильного центрального правительства на территории страны появилось множество вооруженных формирований. —0—