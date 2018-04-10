Судан и Кения выразили готовность активизировать двустороннее сотрудничество

Хартум , 10 апреля / Синьхуа / — Высокопоставленные представители правительств Судана Кении в понедельник выразили надежду на укрепление двусторонних отношений, в первую очередь на активизацию взаимного сотрудничества в экономической области.

Первый вице-президент Судана Бакри Хасан Салех провел в понедельник переговоры с прибывшим с визитом вице-президентом Кении Уильямом Самози Руто.

Бакри Хасан Салех заявил, что Судан и Кения приложат совместные усилия для укрепления двустороннего торгово-экономического сотрудничества и диверсификации сфер сотрудничества на основе уважения общих интересов двух государств. Выразив озабоченность непрерывно ухудшающейся ситуацией в Южном Судане , он призвал африканские страны активизировать сотрудничество и противодействовать проблемам, с которыми сталкивается народ Южного Судана.

Уильям Самози Руто отметил, что Кения всегда прилагает активные усилия по достижению мира и стабильности в регионе Африканского Рога, надеется, что внесет свой вклад в осуществление мира в Сомали и Южном Судане.