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Судан и Кения выразили готовность активизировать двустороннее сотрудничество
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Судан и Кения выразили готовность активизировать двустороннее сотрудничество 

ИА Синьхуа 4 часа назад
Хартум, 10 апреля /Синьхуа/ — Высокопоставленные представители правительств Судана и Кении в понедельник выразили надежду на укрепление двусторонних отношений, в первую очередь на активизацию взаимного сотрудничества в экономической области.
Первый вице-президент Судана Бакри Хасан Салех провел в понедельник переговоры с прибывшим с визитом вице-президентом Кении Уильямом Самози Руто.
Бакри Хасан Салех заявил, что Судан и Кения приложат совместные усилия для укрепления двустороннего торгово-экономического сотрудничества и диверсификации сфер сотрудничества на основе уважения общих интересов двух государств. Выразив озабоченность непрерывно ухудшающейся ситуацией в Южном Судане, он призвал африканские страны активизировать сотрудничество и противодействовать проблемам, с которыми сталкивается народ Южного Судана.
Уильям Самози Руто отметил, что Кения всегда прилагает активные усилия по достижению мира и стабильности в регионе Африканского Рога, надеется, что внесет свой вклад в осуществление мира в Сомали и Южном Судане.
Уильям Самози Руто в понедельник прибыл в Хартум, начав трехдневный официальный визит в Судан. Во время визита он встретится с президентом Судана Омаром аль-Баширом, а также посетит соответствующие ведомства и объекты развития. —0—
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