В Конго шесть сотрудников национального парка погибли при атаке боевиков 

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Шесть сотрудников национального парка Вирунга в Конго погибли, один человек пострадал в результате нападения боевиков, сообщается на официальном сайте парка.
"Национальный парк Вирунга с печалью подтверждает сообщения о сегодняшнем нападении на наших сотрудников. Пять смотрителей и один водитель были убиты из засады в центральном секторе парка. Также пострадал шестой смотритель", — говорится в заявлении.
Национальный парк Вирунга основан в 1925 году и является одним из старейших в Африке. На территории парка обитают около четверти горных горилл мира, находящихся на грани исчезновения. Парк включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.