В Конго шесть сотрудников национального парка погибли при атаке боевиков

МОСКВА , 10 апр — РИА Новости . Шесть сотрудников национального парка Вирунга в Конго погибли, один человек пострадал в результате нападения боевиков, сообщается на официальном сайте парка.

"Национальный парк Вирунга с печалью подтверждает сообщения о сегодняшнем нападении на наших сотрудников. Пять смотрителей и один водитель были убиты из засады в центральном секторе парка. Также пострадал шестой смотритель", — говорится в заявлении.