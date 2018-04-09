Ещё
Небензя обвинил Запад в инвестировании в «темные силы» в Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Небензя обвинил Запад в инвестировании в «темные силы» в Сирии 

РИА Новости 29 минут назад
ООН, 9 апр — РИА Новости. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя обвинил страны Запада в поддержке террористов в Сирии для свержения правительства этой страны.
Ранее ряд оппозиционных интернет-порталов и катарский телеканал «Аль-Джазира» опубликовали сообщения со ссылкой на боевиков о применении сирийской армией в городе Дума хлора, от которого якобы погибли несколько десятков мирных граждан. Россия опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной военными Сирии на город Дума. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. В МИД Сирии сказали, что обвинения в адрес сирийской армии, связанные с примирением химического оружия, скучны и неубедительны.
"Поддерживаемые внешними спонсорами террористы и экстремисты терпят в этой стране (Сирии) поражение. Напомню, речь идет о тех террористах и экстремистах, которых вы оснащали, финансировали и забрасывали в эту страну для смены законного правительства. Теперь понятно, почему это (поражение) вызывает истерику у тех, кто инвестировал в эти темные силы политический и материальный капитал", — заявил Небензя на заседании СБ ООН.
Экстренное заседание Совета Безопасности ООН по предполагаемой химатаке в Сирии проходит в понедельник, его призвали созвать девять членов Совбеза ООН — Великобритания, Франция, США, Польша, Нидерланды, Швеция, Кувейт, Перу и Кот-д'Ивуар. Россия также созывает в понедельник заседание СБ ООН по теме угрозы международному миру и безопасности.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
РИА Новости: последние новости
Каддафи мог финансировать партию Тимошенко, сообщил эксперт Победа над ИГ* в Сирии не снизит террористическую угрозу, считают в Египте Шефа охраны кандидата в президенты Венесуэлы ранили на предвыборной акции
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сын Табакова взбесил народ65
Сбербанк выступил с заявлением482
Руководители Генштабов РФ и НАТО готовятся к встрече146
Дело Скрипаля завернуло в Сирию232
Первые плоды санкций США. Что будет дальше1236
Видео
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
00:16
Трамвай развалился на ходу в Петербурге
Происшествия
00:17
«Поднимала ее и бросала, потом швыряла по кровати»
Происшествия Статьи
11:31
Евро превысил 75 рублей
Рынки
01:36
Сын Табакова взбесил народ
Шоу-бизнес
02:36
Трамп пригрозил «важными решениями» по Сирии
США В мире
02:05
Первые плоды санкций США. Что будет дальше
Рынки Личный счет
01:15
Самойловой на «Евровидении» грозит опасность
Шоу-бизнес
00:59
Галкин поделился личной трагедией
Шоу-бизнес
05:54
Откуда мы знаем возраст Вселенной
Наука и техника Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение