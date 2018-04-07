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Боевики «Джейш аль-Ислам» за сутки выпустили по Дамаску две мины
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Боевики «Джейш аль-Ислам» за сутки выпустили по Дамаску две мины
РИА Новости
37 минут назад
Комментарии
ЗА ПРОШЕДШИЕ СУТКИ БОЕВИКИ
"ДЖЕЙШ АЛЬ-ИСЛАМ"
ВЫПУСТИЛИ ПО СТОЛИЦЕ
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ДВЕ МИНЫ, ПОЗИЦИИ СИРИЙСКИХ ВОЙСК ОБСТРЕЛЯНЫ ИЗ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ —
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