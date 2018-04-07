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Боевики «Джейш аль-Ислам» за сутки выпустили по Дамаску две мины
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Боевики «Джейш аль-Ислам» за сутки выпустили по Дамаску две мины 

РИА Новости 37 минут назад
ЗА ПРОШЕДШИЕ СУТКИ БОЕВИКИ "ДЖЕЙШ АЛЬ-ИСЛАМ" ВЫПУСТИЛИ ПО СТОЛИЦЕ СИРИИ ДВЕ МИНЫ, ПОЗИЦИИ СИРИЙСКИХ ВОЙСК ОБСТРЕЛЯНЫ ИЗ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ — МО РФ
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