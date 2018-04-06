ВС США нанесли авиаудар по объектам сомалийской группировки «Аш-Шабаб» 

Найроби, 6 апреля /Синьхуа/ — По сообщениям, поступившим из Могадишо, африканское командование ВС США сегодня опубликовало заявление о том, что американские военные 5 апреля нанесли авиаудар по объектам сомалийской экстремистской группировки "Аш-Шабаб", три боевика были убиты.
В заявлении также говорится, что авиаудар был нанесен по объектам вблизи Джилиба на юге Сомали при взаимодействии с сомалийским федеральным правительством. В результате авиаудара также была уничтожена машина боевиков.
В заявлении отмечается, что ВС США будут продолжать сотрудничать с миссией АС в Сомали и силами безопасности Сомали для уничтожения террористов и баз их подготовки.
Группировка «Аш-Шабаб» связана с организацией "Аль-Каида". В последние годы она неоднократно организовывала теракты в Сомали и соседних странах.
Начиная с сентября прошлого года, армия США нанесла множество воздушных ударов по сомалийской группировке «Аш-Шабаб» и по эстремистской группировке «Исламское государство» на территории Сомали. —0—