ВС США нанесли авиаудар по объектам сомалийской группировки «Аш-Шабаб»

Найроби , 6 апреля / Синьхуа / — По сообщениям, поступившим из Могадишо , африканское командование ВС США сегодня опубликовало заявление о том, что американские военные 5 апреля нанесли авиаудар по объектам сомалийской экстремистской группировки "Аш-Шабаб" , три боевика были убиты.

В заявлении также говорится, что авиаудар был нанесен по объектам вблизи Джилиба на юге Сомали при взаимодействии с сомалийским федеральным правительством. В результате авиаудара также была уничтожена машина боевиков.

В заявлении отмечается, что ВС США будут продолжать сотрудничать с миссией АС в Сомали и силами безопасности Сомали для уничтожения террористов и баз их подготовки.

Группировка «Аш-Шабаб» связана с организацией "Аль-Каида" . В последние годы она неоднократно организовывала теракты в Сомали и соседних странах.