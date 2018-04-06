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Ростуризм призвал при планировании поездок учитывать ухудшение эпидситуации в Уганде и Нигерии
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Ростуризм призвал при планировании поездок учитывать ухудшение эпидситуации в Уганде и Нигерии 

Агентство «Москва» 57 минут назад
Ростуризм призвал при планировании поездок в Уганду и Нигерию учитывать вспышку холеры лихорадки Ласса, соблюдать меры личной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным Ситуационно-кризисного центра МИД России, в Уганде (Восточная Африка) зарегистрирована вспышка холеры в западных частях страны. Число заразившихся превысило 2 тыс. человек, 40 случаев из которых — с летальным исходом. В Нигерии (Западная Африка) зарегистрирована вспышка лихорадки Ласса. Число заболевших за последние три месяца превысило 350 человек, 142 случая из которых — с летальным исходом.
«Федеральное агентство по туризму призывает туристов, планирующих поездки в Уганду и Нигерию, учитывать данную информацию и соблюдать меры личной безопасности», — говорится в сообщении.
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