Ростуризм призвал при планировании поездок учитывать ухудшение эпидситуации в Уганде и Нигерии

Ростуризм призвал при планировании поездок в Уганду Нигерию учитывать вспышку холеры лихорадки Ласса, соблюдать меры личной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным Ситуационно-кризисного центра МИД России, в Уганде (Восточная Африка) зарегистрирована вспышка холеры в западных частях страны. Число заразившихся превысило 2 тыс. человек, 40 случаев из которых — с летальным исходом. В Нигерии (Западная Африка) зарегистрирована вспышка лихорадки Ласса. Число заболевших за последние три месяца превысило 350 человек, 142 случая из которых — с летальным исходом.

«Федеральное агентство по туризму призывает туристов, планирующих поездки в Уганду и Нигерию, учитывать данную информацию и соблюдать меры личной безопасности», — говорится в сообщении.