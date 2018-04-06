Генсек НАТО назвал сроки пребывания коалиции в Сирии 

Международная коалиция во главе с США будет находиться в Сирии столько времени, сколько понадобится для полного уничтожения боевиков ДАИШ (арабское название запрещенной в России группировки «ИГИЛ»).
Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время встречи с американскими студентами в Далласе. По словам главы Североатлантического альянса, в Ираке и Сирийской арабской республике (САР) еще остаются «очаги» присутствия террористов.
"Силы НАТО не присутствуют в САР «на земле», но альянс входит в международную коалицию", — подчеркнул Столтенберг. По неофициальным данным, в Сирии сейчас почти 2 тысячи американских военнослужащих.
При этом Дамаск не раз заявлял, что международная коалиция во главе с США находится в республике незаконно, сообщает РИА Новости.