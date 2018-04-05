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10 самых опасных и безопасных стран мира в 2018 году
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10 самых опасных и безопасных стран мира в 2018 году 

GEO 2 часа назад
Фото: GEO
Карта риска для путешественников, выпущенная британской страховой компанией International SOS and Control Risks, назвала в 2018 году крайне опасными для поездок десять регионов мира. И только в восьми странах гости могут чувствовать себя в полной безопасности. При составлении ежегодного рейтинга учитывается прежде всего число краж, хищений, убийств и терактов, а также уровень оказания медицинской помощи и транспортная доступность. Страховщики также обратили внимание на возможные эпидемии, природные катастрофы и войны. Рейтинг рассчитан на международные компании, но туристы тоже могут почерпнуть из него полезную информацию.
Самыми опасными считаются Афгани­стан, Ирак, Йемен, Ливия, Мали, Сомали, восток Украины, Южный Судан, Сирия и Центральноафриканская Республика. Вместо них составители рекомендуют съездить в Данию, Финляндию, Гренландию, Исландию, Люксембург, Норвегию, Словению и Швейцарию. Россия согласно пятиуровневой шкале безопасности относится к странам с быстро меняющимся уровнем многообразных рисков.
С точки зрения медицинских условий опаснее всего путешествовать по некоторым странам Азии и Африки — Мьянме, Камбодже, Непалу, Бутану, Танзании, Эфиопии и Мадагаскару, где недавно обнаружили чуму. Небезопасно также в Мексике, Венесуэле, Колумбии, Перу, Египте, Кении и Индии: составители рейтинга опасаются переворотов, терактов и нападений преступников. Что касается безопасности на дорогах, то, по мнению авторов, лучше воздержаться от путешествий по большинству африканских стран, Бразилии, Боливии, Саудовской Аравии, Ирану и Казахстану.
А эксперты австралийского Института экономики и мира считают, что за исключением нескольких последних лет дела в мире идут не так плохо. Уже целое десятилетие они вычис­ляют свой «глобальный индекс миролюбия» и учитывают помимо всех вышеперечисленных факторов еще и расходы на вооружение. Самой миролюбивой страной считается Исландия, а самой проблемной — Сирия. При этом 93 страны улучшили свой индекс. Россия занимает 151 место из 163 стран.
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