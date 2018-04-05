10 самых опасных и безопасных стран мира в 2018 году

Карта риска для путешественников, выпущенная британской страховой компанией International SOS and Control Risks, назвала в 2018 году крайне опасными для поездок десять регионов мира. И только в восьми странах гости могут чувствовать себя в полной безопасности. При составлении ежегодного рейтинга учитывается прежде всего число краж, хищений, убийств и терактов, а также уровень оказания медицинской помощи и транспортная доступность. Страховщики также обратили внимание на возможные эпидемии, природные катастрофы и войны. Рейтинг рассчитан на международные компании, но туристы тоже могут почерпнуть из него полезную информацию.

Камбодже, Непалу, Бутану, Танзании, Эфиопии и Венесуэле, Колумбии, Перу, Египте, Боливии, Саудовской Аравии, Ирану и Казахстану. С точки зрения медицинских условий опаснее всего путешествовать по некоторым странам Азии и Африки — Мьянме Мадагаскару , где недавно обнаружили чуму. Небезопасно также в Мексике Кении и Индии: составители рейтинга опасаются переворотов, терактов и нападений преступников. Что касается безопасности на дорогах, то, по мнению авторов, лучше воздержаться от путешествий по большинству африканских стран, Бразилии