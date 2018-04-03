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Один миротворец ООН погиб и 11 ранены при атаке в ЦАР
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Один миротворец ООН погиб и 11 ранены при атаке в ЦАР 

РИА Новости 46 минут назад
ООН, 3 апр — РИА Новости. Один миротворец погиб и 11 получили ранения в результате нападения на временную базу «голубых касок» ООН в Центральноафриканской республике. Об этом во вторник сообщили в миссии ООН по стабилизации в ЦАР (МИНУСКА).
В заявлении миссии отмечается, что нападение было совершено отрядами «Анти-Балака» в районе деревни Тагбара в округе Уака. Во время атаки были убиты около 22 бойцов ополчения. После инцидента руководство МИНУСКА направило в Тагбару подкрепление.
Тело погибшего военнослужащего ООН было вывезено с места событий, а пострадавшие доставлены в госпиталь.
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