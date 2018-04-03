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Пирамиды подождут до осени
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Пирамиды подождут до осени 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Рейсы в Египет из аэропорта «Домодедово» возобновят в ближайшее время.
В начале апреля Egypt Air планирует возобновить рейсы в Каир. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта. Напомним, воздушное сообщение между Россией и Египтом было прекращено в конце 2015 года, когда в результате теракта разбился пассажирский самолет А321 компании «Когалымавиа».
— Тот факт, что воздушное сообщение все-таки возобновляется, очень отраден, — считает первый вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Борзыкин. — При этом надо понимать, что сам Каир ни я, ни МИД России туристам посещать не рекомендуем. Только если в деловых целях и ненадолго. Туристам здесь опасно. Что же касается Шарм-эль-Шейха и Хургады, то трансфер в эти курортные города весьма затруднителен. Это шестьсемь часов на автобусе, что тоже очень небезопасно.
Эксперт пояснил, что открытие авиасообщения с Каиром можно считать прологом к открытию рейсов в курортные города Египта.
— Я думаю, рейсы туда откроют уже к осени этого года, — объясняет эксперт Юрий Борзыкин. — Если же вам очень хочется отдохнуть в Египте сейчас, то придется бронировать отдых самостоятельно и лететь на курорты через Стамбул. Но это довольно долго и дорого. Так что по моему мнению, лучше все-таки дождаться осеннего периода.
НАДО ЖЕ!
Каждый месяц из-за отсутствия российских туристов Египет теряет около 250 млн долларов. Но обеспечить безопасность своих аэропортов до сих пор не в состоянии.
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