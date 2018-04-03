Пирамиды подождут до осени

— Тот факт, что воздушное сообщение все-таки возобновляется, очень отраден, — считает первый вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Борзыкин . — При этом надо понимать, что сам Каир ни я, ни МИД России туристам посещать не рекомендуем. Только если в деловых целях и ненадолго. Туристам здесь опасно. Что же касается Шарм-эль-Шейха и Хургады, то трансфер в эти курортные города весьма затруднителен. Это шестьсемь часов на автобусе, что тоже очень небезопасно.

Эксперт пояснил, что открытие авиасообщения с Каиром можно считать прологом к открытию рейсов в курортные города Египта.

— Я думаю, рейсы туда откроют уже к осени этого года, — объясняет эксперт Юрий Борзыкин. — Если же вам очень хочется отдохнуть в Египте сейчас, то придется бронировать отдых самостоятельно и лететь на курорты через Стамбул . Но это довольно долго и дорого. Так что по моему мнению, лучше все-таки дождаться осеннего периода.

НАДО ЖЕ!

Каждый месяц из-за отсутствия российских туристов Египет теряет около 250 млн долларов. Но обеспечить безопасность своих аэропортов до сих пор не в состоянии.