Около 50 демонстрантов пострадали в ходе акции протеста в Кашмире

МОСКВА , 1 апр — РИА Новости . Почти 50 человек пострадали в ходе акции протеста, спровоцированной столкновениями полиции и боевиков в индийском Кашмире, сообщает телеканал NDTV.

Местные жители вышли на стихийную акцию и направились к местам проведения контртеррористических операций, которые полиция и армия начали в ночь на воскресенье.

В результате серии операций были ликвидированы восемь боевиков. Двое полицейских погибли в бою.

Также сообщается о двух жертвах среди мирного населения. По разным данным, они погибли во время столкновений полиции и боевиков или в ходе начавшейся позже демонстрации.