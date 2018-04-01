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Около 50 демонстрантов пострадали в ходе акции протеста в Кашмире
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Около 50 демонстрантов пострадали в ходе акции протеста в Кашмире 

РИА Новости 33 минуты назад
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Почти 50 человек пострадали в ходе акции протеста, спровоцированной столкновениями полиции и боевиков в индийском Кашмире, сообщает телеканал NDTV.
Местные жители вышли на стихийную акцию и направились к местам проведения контртеррористических операций, которые полиция и армия начали в ночь на воскресенье.
В результате серии операций были ликвидированы восемь боевиков. Двое полицейских погибли в бою.
Также сообщается о двух жертвах среди мирного населения. По разным данным, они погибли во время столкновений полиции и боевиков или в ходе начавшейся позже демонстрации.
В штате Джамму и Кашмир, единственном индийском штате, большинство населения которого составляют мусульмане, активно действуют сепаратисты, выступающие за независимость или присоединение к Пакистану. При этом в Кашмире между Индией и Пакистаном нет официальных границ — армии двух государств разделяет линия контроля.
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