Египет создает в Синае свободную экономическую зону

Египет планирует создать свободную экономическую зону в Нувейбе на юге Синайского полуострова. Об этом объявила министр инвестиций и международного сотрудничества страны Сахар Наср, передает ТАСС со ссылкой на местную прессу.

«Правительство решило запустить свободную зону в рамках реализации всеобъемлющего плана развития Синая, включающего в себя привлечение внутренних и иностранных инвестиций», — отметила она, заметив при этом, что зона в Нувейбе станет уже 11-й в стране.

Согласно планам, новый экономический район, предусматривающий различные льготы и преференции для работающих там компаний, будет запущен через два года на площади в 11 гектаров и предоставит порядка 14 тысяч новых рабочих мест. Стоимость проекта оценивается в 400 млн долларов.

Как заявил в этой связи губернатор провинции Южный Синай Халед Фуда , «в последние годы Нувейба серьезно пострадала от отсутствия туристов, в отличие от Шарм-эш-Шейха и Дахаба, переживающих сейчас 40-процентный рост числа отдыхающих». Открывающаяся там экономическая зона, по его словам, будет ориентирована на производство продуктов питания, фармацевтических товаров, развитие легкой промышленности и рыбной отрасли, а также создание навигационных систем. Власти объявили, что потенциальные инвесторы получат 50-процентную налоговую льготу на три года, которая в дальнейшем может быть продлена.

Действующие на территории Египта экономические зоны, по официальным данным, вносят долю в 24% в общенациональный экспорт, а также создали в общей сложности более миллиона рабочих мест, что крайне важно для страны, переживающей стремительный ежегодный прирост населения при едва справляющейся с такой демографической ситуацией экономикой.