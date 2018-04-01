Ещё
Египет создает в Синае свободную экономическую зону
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Египет создает в Синае свободную экономическую зону 

BFM.RU 1 час назад
Египет планирует создать свободную экономическую зону в Нувейбе на юге Синайского полуострова. Об этом объявила министр инвестиций и международного сотрудничества страны Сахар Наср, передает ТАСС со ссылкой на местную прессу.
«Правительство решило запустить свободную зону в рамках реализации всеобъемлющего плана развития Синая, включающего в себя привлечение внутренних и иностранных инвестиций», — отметила она, заметив при этом, что зона в Нувейбе станет уже 11-й в стране.
Согласно планам, новый экономический район, предусматривающий различные льготы и преференции для работающих там компаний, будет запущен через два года на площади в 11 гектаров и предоставит порядка 14 тысяч новых рабочих мест. Стоимость проекта оценивается в 400 млн долларов.
Как заявил в этой связи губернатор провинции Южный Синай Халед Фуда, «в последние годы Нувейба серьезно пострадала от отсутствия туристов, в отличие от Шарм-эш-Шейха и Дахаба, переживающих сейчас 40-процентный рост числа отдыхающих». Открывающаяся там экономическая зона, по его словам, будет ориентирована на производство продуктов питания, фармацевтических товаров, развитие легкой промышленности и рыбной отрасли, а также создание навигационных систем. Власти объявили, что потенциальные инвесторы получат 50-процентную налоговую льготу на три года, которая в дальнейшем может быть продлена.
Действующие на территории Египта экономические зоны, по официальным данным, вносят долю в 24% в общенациональный экспорт, а также создали в общей сложности более миллиона рабочих мест, что крайне важно для страны, переживающей стремительный ежегодный прирост населения при едва справляющейся с такой демографической ситуацией экономикой.
BFM.RU: последние новости
Боевики из сирийского города Дума готовы сдать тяжелое оружие Китай со 2 апреля вводит повышенные пошлины на 128 товаров из США «Шпигель»: немецкие самолеты Tornado больше не в состоянии выполнять задачи в рамках НАТО
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Саудиты принуждают Россию к сделке156
В Британии заявили об отравлении Скрипалей гречкой1177
Китай огласил ответ на ограничения США392
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»322
Германия признала провал Tornado398
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
03:32
В Германии рассказали о значении высылки дипломатов
В мире Другое
05:37
В Японии раскрыли планы Терезы Мэй против РФ
Политика
01:00
В Британии назвали циничными вопросы РФ по делу Скрипаля
Политика
02:59
Байкалу грозит превращение в «Северное море китайцев»
Общество
02:54
Налогооблагаемая «Сумма»: за Магомедовым пришли
Компании Статьи
00:53
Як-3 протаранил машину при посадке
Происшествия
00:42
Ким Чен Ын собирается с визитом в Россию
Политика
03:37
«Вы не ослышались». Москвичам пообещали резкое потепление
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение