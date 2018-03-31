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В Гуте освобождены пленники «Джебхат ан-Нусры»
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В Гуте освобождены пленники «Джебхат ан-Нусры» 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
В пригороде Дамаска Восточная Гута в субботу освобождены из плена восемь человек, которых удерживали боевики вооруженной группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ), сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр по примирению враждующих сторон в Сирии. Освобождению способствовали российские военные.
Всего, по данным Центра, с начала действия гуманитарных пауз из региона вышли более 150 тысяч человек. Кроме того, из Восточной Гуты вывезены около 40 тысяч боевиков группировки «Фейлак ар-Рахман», а также их жены и дети. Они доставлены в провинцию Идлиб.
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