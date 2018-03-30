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Стало известно имя следующего президента Египта
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Стало известно имя следующего президента Египта 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters
Действующий президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, согласно предаврительным данным, получает почти 92 процентов голосов избирателей по итогам выборов. Об этом сообщает The Guardian.
Явка избирателей составила 41,5 процента. Помимо действующего главы государства на высший пост в претендовал малоизвестный политик, лидер «Аль-Гэд» («Завтра») Мустафа Муса. Он получил около трех процентов голосов.
Голосование проходило в стране в течение трех дней — с 26 по 28 марта. Для победы в первом туре выборов кандидату необходимо набрать 51 процент голосов. Это третьи по счету выборы президента после произошедшей в 2011 революции, в результате которой ушел в отставку президент Хосни Мубарак, правивший страной с 1981 года.
Предыдущие выборы президента Египта состоялись в 2014 году. Тогда ас-Сиси набрал почти 97 процентов голосов, а его единственный соперник — лидер левоцентристов Хамдин Саббахи получил 2,9 процента.
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