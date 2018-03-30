Ас-Сиси между судьбой Бонапарта и простого могильщика революции

«Атлантико»: После избрания в 2014 году с 96,4% голосов Абдул-Фаттах Ас-Сиси вновь выставил свою кандидатуру на выборах, которые состоялись в Египте с 26 по 28 марта. В какой обстановке они прошли? Что могут сказать нам явка и результаты об атмосфере в стране в период с 2014 по 2018 год?

Ролан Ломбарди: В настоящий момент нельзя провести точный анализ результатов этих выборов, поскольку окончательные официальные данные первого тура будут представлены только через несколько дней. Несмотря на поступающие из Египта предварительные сведения, я бы предпочел проявить осторожность. В любом случае, сюрпризов ждать точно не стоит: нынешний президент Абдул-Фаттах Ас-Сиси будет переизбран.

Прежде всего, все его политические противники и потенциальные кандидаты отказались от участия из-за давления или же были бесцеремонно отстранены. Напомню, двумя более-менее серьезными соперниками (они оба — бывшие военные) были бывший премьер генерал Ахмед Шафик и бывший начальник штаба генерал Сами Анан. Первый снял свою кандидатуру, а второй оказался за решеткой! Единственным соперником Ас-Сиси на выборах стал Мусса Мустафа Мусса. Нельзя сказать, что этот 66-летний архитектор и бизнесмен обладает большой харизмой. Он известен как глава небольшой центристской партии и бывший сторонник нынешнего президента. То есть, он явно представляет собой марионеточного кандидата, который лишь создает видимость, так как без него Ас-Сиси оказался бы в списке в одиночестве.

С точки зрения наблюдателей и власти, эта «консультация» представляет интерес исключительно с точки зрения явки. После переворота в июле 2013 года, который привел к свержению избранного от «Братьев-мусульман» (террористическая организация запрещена в РФ — прим.ред.) президента Мухаммеда Мурси , Ас-Сиси был избран с результатом в 96,9% голосов. Тогда у людей была настоящая надежда и любовь к бывшему маршалу. Явка составила 45,7%, что достаточно много для страны. Сейчас же, несмотря на давление и предполагаемые штрафы для неявившихся, цифры могут быть совершенно другими. Главный вопрос в том, можно ли будет считать это голосование плебисцитом.

— В вышедшей 27 марта статье «Египет — пародия на президентские выборы» газета «Монд» критикует отношение Запада к новой египетской власти. Как выглядит нынешний режим по сравнению с предыдущими? Как следует понимать отношение Запада к Абдулу-Фаттаху Ас-Сиси?

— За четыре года у власти Ас-Сиси методично заткнул рот всей оппозиции: исламистской, светской или либеральной. Последних диссидентов отправили за решетку, и, с учетом всего вышесказанного, можно с уверенностью говорить о том, что эти президентские выборы представляют собой «пародию» или «маскарад». Как бы то ни было, мне совершенно не нравится то, что эта, скажем, исламо-левацкая французская интеллигенция и часть моих коллег-экспертов (именно они, кстати, позорно ошиблись насчет происхождения и сущности арабской весны) в очередной раз рассматривают события в арабском мире через призму собственной этики, норм, ценностей и, что хуже всего, идеологии. Касательно президентских выборов в Египте, мы в очередной раз наблюдали (прежде всего, в СМИ) осуждение Ас-Сиси, которое сводится к вульгарной критике «угнетающего собственный народ» и «душащего свободы» режима. В их мире действительно презирают любого человека в форме. Но это недальновидный подход. Все наши прекраснодушные обозреватели и «эксперты» закрылись в собственном социальном и идеологическом мирке и вновь искажают реалии событий на другом берегу Средиземного моря. Это касается, например, большого влияния культа лидера и почитания армии, силы…

Сирии и Они не хотят признавать, что их мечты и представления разделяет лишь крошечное меньшинство буржуазной молодежи из Каира и Александрии. Что бы нам ни говорили, для подавляющего большинства египетского народа демократические устремления играют как никогда вторичную роль. После примеров Ирака Ливии , а также крайне неприятного собственного опыта с нильской весны, многие хотят сейчас просто работать, любить и вести достойную жизнь.

Разумеется, египтяне не идиоты, и Ас-Сиси уже не вызывает того же энтузиазма, что в 2014 году. Многие смеются над этими выборами с заранее известным результатом и не принимают их всерьез. В то же время они понимают, что хоть сколько-нибудь серьезной альтернативы у них нет. И пусть даже некоторым это не по душе, большинство египтян предпочитают диктатуру хаосу!

Да, Ас-Сиси — диктатор. Быть может, даже еще более безжалостный, чем его предшественники. Никто не может всерьез оспаривать этот факт.

Я сам неоднократно говорил о несправедливых судебных процессах, запугивании, необъяснимых «исчезновениях», самоуправных задержаниях и незаконном заключении.

Как бы то ни было, с 2011 года многое изменилось. И Ас-Сиси сильно отличается, например, от Мубарака. Хотя говорить о понимании умов и сердец людей, особенно государственных деятелей, нужно всегда с осторожностью, мне кажется, я начинаю видеть истинную сущность нынешнего президента Египта. Напомню, что я был одним из первых, кто начали говорить о нем и предрекать его возвышение за несколько месяцев до государственного переворота в 2013 году.

Как говорил Мишель Одиар (Michel Odiard), «порядок является самоцелью только для диктаторов и идиотов». Ас-Сиси, разумеется, диктатор, но никак не идиот. Лично я убежден, что он стремится (по крайней мере, в долгосрочной перспективе) сформировать в Египте своеобразную «просвещенную диктатуру», стать примером для всех автократий в регионе. Кстати говоря, он сам в этом заинтересован. Кроме того, можно сказать, что в отличие от прошлых тиранов Абдул-Фаттах Ас-Сиси — очень набожный и честный человек. Его жесткость в борьбе с контрабандой и коррупцией служит тому подтверждением. В 2014 году было начато 1 400 судебных процессов по обвинениям в коррупции (взяточничество, растраты, хищение государственных средств) среди чиновников. Сформированное им в 2014 году Управление административного контроля запустило в январе 2017 года масштабное дело о коррупции в Государственном совете. Обвинения были выдвинуты в частности против генерального секретаря Госсовета и его гендиректора по вопросам импорта и экспорта. В апреле 2016 года министру сельского хозяйства дали 10 лет за взяточничество. Для региона речь идет об историческом свершении.

Наконец, Ас-Сиси, судя по всему, по-настоящему работает на общее благо и национальные интересы. Пусть даже в этой сфере результаты его деятельности довольно неоднозначные, предоставленная египетским коптам защита, искреннее стремление к «реформе ислама» и готовность провести болезненные, но жизненно важные для будущего страны реформы, стали беспрецедентными событиями.

— Какие трудности ждут президента на фоне экономических и религиозных проблем страны? Какие международные вопросы будут играть ключевую роль в течение его нового срока?

— Масштабы стоящих задач просто огромны. И президент прекрасно понимает это. Население страны в скором времени перевалит за отметку в 100 миллионов человек при официальном показателе безработицы в 12-15% (30% среди молодых людей до 25 лет). Поэтому демография представляет собой серьезную проблему. Он сам признал это в недавнем выступлении. Таким образом, экономика станет главным направлением борьбы маршала-президента. Сегодня за чертой бедности находятся 30% населения. Тем не мене, как справедливо отмечают некоторые, Ас-Сиси застал тяжелейшее состояние экономики по приходу к власти (пустая казна, резкий спад туризма…). Поэтому, как я уже подчеркивал, он начал глубокие структурные реформы (под давлением МВФ ) и принял смелые, но от этого не менее драконовские, меры по постепенному переходу от государственных субсидий потребительских продуктов к гораздо более точечной финансовой помощи самым неблагополучным группам населения (около 9 миллионов человек). В результате цены на бензин и газ резко выросли. Кроме того, с учетом резкого падения курса национальной валюты осенью 2016 года, вверх пошли все цены. В самых бедных районах вездесущая армия проводит бесплатную раздачу продуктов людям. Наконец, власть и египтяне очень многого ждут от текущих реформ и масштабных планов развития, в частности, в сфере сельского хозяйства и транспорта (создание новых провинций, развитие и модернизация скотоводства и орошения земель, строительство агропромышленных предприятий и дорог…). Другие надежды связаны с офшорным месторождением газа в территориальных водах Египта в Средиземном море.

Если прогнозы подтвердятся, его резервы могут составить порядка 850 миллиардов кубометров, что сделает его одним из самых больших месторождений в мире. Что самое главное, оно сможет удовлетворить потребности Египта в газе в течение десятилетий, а также создать новые перспективы развития страны, всего региона и, быть может, даже Европы.

Египет, конечно, не ждет новая революция, но он может столкнуться с периодическими восстаниями вроде социальных движений последних лет в провинции, которые быстро подавлялись.

В плане безопасности, джихадистское восстание в Синае продолжается. Теракты происходят на регулярной основе. Последний случился в Александрии за несколько дней до президентских выборов и был направлен против высокопоставленного представителя полиции. Если смотреть на все с цинизмом, такая ситуация позволяет режиму сохранять режим чрезвычайного положения и оправдывать репрессии. Как бы то ни было, не стоит забывать, что в 2014 году в Египте насчитывалось более миллиона «Братьев-мусульман». Если добавить сюда родственников и сочувствующих, мы легко получим 2 миллиона.

С учетом размеров этого «резервуара», можно сказать, что ситуация, в целом, остается под контролем.

В международном и особенно региональном плане, при Ас-Сиси Египет вернул себе роль ключевой страны суннитского мира, что бы ни утверждали некоторые. Как мы видели, президент Египта принимает активное участие в урегулировании палестино-израильского конфликта, в Сирии (переговоры с Россией в Гуте), Восточной Африке (переговоры о Ниле с Суданом Эфиопией ) и Ливии (поддержка маршала Хафтара). Ас-Сиси в хороших отношениях с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом ибн Салманом (финансовая помощь Эр-Рияда не мешает ему вести независимую политику в регионе, в частности по Сирии, Йемену Ирану ), а также может рассчитывать на поддержку России и администрации Трампа. Среди западного руководства тоже наблюдается спасительный всплеск реализма (оно ведет себя прагматичнее нашей интеллигенции). Оно (как, например, привлеченный торговыми соглашениями президент Франции ) предпочитает закрыть глаза на нарушения свобод и прав человека и поддерживают египетского «тирана» ради перспективы стабилизации региона…

Хотим мы того или нет, но пока Ас-Сиси будет пользоваться поддержкой армии, он еще долго будет вызывать гневные крики наших поборников нравственности и диванных экспертов. Раз у него нет серьезной альтернативы, будем надеяться (ради египтян и всего Ближнего Востока), что он не кончит, как Садат, и сможет одержать победу на экономическом поле.