Ещё
Власти Судана в одностороннем порядке продлили режим прекращения огня на 3 месяца
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Власти Судана в одностороннем порядке продлили режим прекращения огня на 3 месяца 

ИА Синьхуа 1 час назад
Хартум, 29 марта /Синьхуа/ — Президент Судана Омар аль-Башир в среду подписал указ, объявив, что правительственные силы во всех районах конфликта в стране в очередной раз в одностороннем порядке продлевают срок прекращения огня на 3 месяца до 30 июня 2018 года.
Напомним, что в 2011 году в стране начался конфликт между правительственными силами и оппозиционной группировкой «Суданское народно-освободительное движение-Север» /СНОД-Север/. С января 2014 года О. аль-Башир начал процесс национального диалога с целью достичь долгосрочного мира в стране.
В июне 2016 года О. аль-Башир объявил, что правительственные силы Судана в одностороннем порядке продлили срок прекращения огня на 4 месяца. После этого суданские власти многократно в одностороннем порядке продлевали режим перемирия в конфликтующих районах. В последний раз, 4 января, О. аль-Башир продлил его на три месяца. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Число пострадавших в результате взрыва в Могадишо возросло до 14 человек СБ ООН продлил мандат МООНСДРК Срочно: Пять человек погибли в результате взрыва заминированного автомобиля в Могадишо
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин решил судьбу Тулеева477
Британцы ужаснулись супероружию России112
Врач объяснил слова о 300 жертвах пожара в ТЦ176
Курсант ФСБ РФ попросил убежища на Украине624
Названа официальная версия пожара в ТЦ Кемерово357
Видео
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
01:37
Путин решил судьбу Тулеева
Политика Пожары
00:58
Трампа подняли на смех за новое прозвище
В мире США
01:06
Курсант ФСБ РФ попросил убежища на Украине
Украина В мире
03:02
Названа причина смерти Анофриева
Шоу-бизнес
01:08
Лукашевич рассказал о позоре Украины
Политика Выборы 2018
01:04
Сербия отказалась высылать российских дипломатов
В мире
00:38
Названа официальная версия пожара в ТЦ Кемерово
Пожары Происшествия
04:50
Захарова: «Я плачу третий день»
Политика Происшествия
03:26
Австрия посетовала на давление Лондона по РФ
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение