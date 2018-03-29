Власти Судана в одностороннем порядке продлили режим прекращения огня на 3 месяца

Хартум , 29 марта / Синьхуа / — Президент Судана Омар аль-Башир в среду подписал указ, объявив, что правительственные силы во всех районах конфликта в стране в очередной раз в одностороннем порядке продлевают срок прекращения огня на 3 месяца до 30 июня 2018 года.

Напомним, что в 2011 году в стране начался конфликт между правительственными силами и оппозиционной группировкой «Суданское народно-освободительное движение-Север» /СНОД-Север/. С января 2014 года О. аль-Башир начал процесс национального диалога с целью достичь долгосрочного мира в стране.

В июне 2016 года О. аль-Башир объявил, что правительственные силы Судана в одностороннем порядке продлили срок прекращения огня на 4 месяца. После этого суданские власти многократно в одностороннем порядке продлевали режим перемирия в конфликтующих районах. В последний раз, 4 января, О. аль-Башир продлил его на три месяца. —0—