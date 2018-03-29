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Террористы напали на гостиницу в Мали
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Террористы напали на гостиницу в Мали 

Российская Газета 1 час назад
Неизвестные напали на гостиницу La Falaise в городе Бандиагара. Один злоумышленник ликвидирован, еще трое находятся в бегах.
Отель, в котором часто останавливаются сотрудники ООН и гуманитарных организаций, был атакован в 9 вечера. По словам очевидцев, огонь открыли пять человек. Ранения получили охранник и гражданское лицо, сообщает РИА Новости со ссылкой на вооруженные силы Мали.
Напомним, после свержения в 2011 году режима Муаммара Каддафи, из Ливии в Мали хлынули беженцы из племен туарегов. Заняв северную часть страны, они провозгласили там «независимое» государство Азавад. Позднее туарегов вытеснили экстремисты.
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