Террористы напали на гостиницу в Мали

Неизвестные напали на гостиницу La Falaise в городе Бандиагара. Один злоумышленник ликвидирован, еще трое находятся в бегах.

Отель, в котором часто останавливаются сотрудники ООН и гуманитарных организаций, был атакован в 9 вечера. По словам очевидцев, огонь открыли пять человек. Ранения получили охранник и гражданское лицо, сообщает РИА Новости со ссылкой на вооруженные силы Мали