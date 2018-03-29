Террористы напали на гостиницу в Мали 

Неизвестные напали на гостиницу La Falaise в городе Бандиагара. Один злоумышленник ликвидирован, еще трое находятся в бегах.
Отель, в котором часто останавливаются сотрудники ООН и гуманитарных организаций, был атакован в 9 вечера. По словам очевидцев, огонь открыли пять человек. Ранения получили охранник и гражданское лицо, сообщает РИА Новости со ссылкой на вооруженные силы Мали.
Напомним, после свержения в 2011 году режима Муаммара Каддафи, из Ливии в Мали хлынули беженцы из племен туарегов. Заняв северную часть страны, они провозгласили там «независимое» государство Азавад. Позднее туарегов вытеснили экстремисты.