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Саудовская Аравия перенесла саммит ЛАГ в Дахран
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Саудовская Аравия перенесла саммит ЛАГ в Дахран 

РИА Новости 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
КАИР, 29 мар — РИА Новости. Саммит Лиги арабских государств пройдет в городе Дахран на востоке Саудовской Аравии, а не в столице, как планировалось ранее, об этом заявило министерство культуры и информации Саудовской Аравии.
Ранее генеральный секретарь региональной организации Ахмед Абу Зейд сообщил журналистам о том, что встреча в верхах будет проходить в столице Саудовской Аравии городе Эр-Рияде.
"29-й саммит Лиги арабских государств пройдет 15 апреля в городе Дахран (в провинции Эш-Шаркия)", — говорится в распространенном ведомством сообщении.
В сообщении не указывается причина переноса места проведения саммита из столицы Саудовской Аравии в небольшой город на восточном побережье страны, коим является Дахран.
Изначально проведение саммита было намечено на последние числа марта, однако в связи с проведением 26-28 марта президентских выборов в Египте, главы МИД ЛАГ приняли решение перенести встречу на середину апреля.
Возглавляемая Эр-Риядом военная коалиция, воюющая в Йемене, в понедельник заявила, что перехватила и уничтожила семь баллистических ракет, выпущенных по Саудовской Аравии со стороны Йемена, три из которых были нацелены на столицу королевства город Эр-Рияд.
Как сообщил телеканал Al-Arabiya, при падении обломков ракет на жилые районы погиб гражданин Египта, еще два человека получили ранения.
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