Боевики «Аль-Каиды» напали на военный конвой в Йемене, 11 солдат убиты

Аден / Йемен /, 28 марта / Синьхуа / — Как минимум 11 йеменских солдат были убиты после того, как боевики "Аль-Каиды" напали из засады на военный конвой в юго-восточной провинции Хадрамаут в Йемене. Об этом чиновник службы безопасности сообщил Синьхуа.

Нападение боевиков «Аль-Каиды» на военный конвой, состоящий из трех транспортных средств, произошло в долине Хаджар в провинции Хадрамаут. Об этом анонимно сообщил источник службы безопасности.

Источник в местном племени подтвердил, что несколько солдат пропали без вести после нападения. —0—