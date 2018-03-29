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Боевики «Аль-Каиды» напали на военный конвой в Йемене, 11 солдат убиты
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Боевики «Аль-Каиды» напали на военный конвой в Йемене, 11 солдат убиты 

ИА Синьхуа 1 час назад
Аден /Йемен/, 28 марта /Синьхуа/ — Как минимум 11 йеменских солдат были убиты после того, как боевики "Аль-Каиды" напали из засады на военный конвой в юго-восточной провинции Хадрамаут в Йемене. Об этом чиновник службы безопасности сообщил Синьхуа.
Нападение боевиков «Аль-Каиды» на военный конвой, состоящий из трех транспортных средств, произошло в долине Хаджар в провинции Хадрамаут. Об этом анонимно сообщил источник службы безопасности.
Источник в местном племени подтвердил, что несколько солдат пропали без вести после нападения. —0—
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