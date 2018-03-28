Стоит ли сейчас ехать в Египет

Против

Цена путевки

10 630 рублей стоил самый дешевый тур в Египет в 2015 году. Это тур на две ночи на одного человека в четырехзвездочный отель с завтраками и ужинами. Сейчас же средняя цена тура составляет 70-80 тыс. в отель 4-5* на неделю на двоих взрослых. Привлекательными цены станут только при условии открытия чартеров непосредственно на курорты. Но их откроют, если спрос на Египет будет высоким.

Расстояние до аэропорта

В Шарм-эль-Шейхе можно было найти отель в 10 минутах езды от аэропорта. Теперь трансфер из Каира до моря составляет от 6 до 10 часов. Добавьте к этому перелет до Каира, а это 4,5 часа. Конечно, можно взять билеты из Каира на стыковочный рейс до Шарма или Хургады и улететь египетскими авиалиниями, но это только увеличит стоимость поездки. Регулярные рейсы дороже, чем чартерные, поэтому даже возможные скидки от отельеров не сделают предложение выгодным.

Безопасность

Египет не самая безопасная страна в мире. Кражи из сейфов отелей, нападения, навязчивые уличные торговцы, теракты. Поэтому аренда автомобилей для самостоятельного осмотра достопримечательностей и покупка дешевых экскурсий на улице в этой стране исключены.

Уровень сервиса

Как считают представители турбизнеса, уровень сервиса в египетских отелях, пока там не было россиян, хуже не стал. «Как показывают отчеты наших коллег из других стран, перевозка из которых не была остановлена, в плане сервиса не было никаких ухудшений, так как не было остановки потока туристов других стран — отели загружали свои комнаты, пусть и меньшим количеством, — говорит генеральный директор онлайн-сервиса по поиску и бронированию туров Алексей Зарецкий. — При этом сервис должен оставаться на том же уровне, иначе бы отели просто потеряли туристов других стран».

"Египетские отельеры крайне заинтересованы в восстановлении турпотока из России и будут стремиться вернуть интерес наших туристов всеми способами, включая демонстрацию уровня сервиса", — соглашается с коллегой директор по развитию еще одного онлайн-ресурса бронирования туров Аркадий Гинес

Подводная жизнь

41% туристов, задумывающихся о поездке в Египет, из очевидных «плюсов» называют Красное море. У некоторых отелей есть свои живописные рифы прямо на пляже, так что дайверам, чтобы нырнуть, даже выезжать никуда не надо. Самый популярный — Акулий риф. Он известен своей отвесной стеной, уходящей вглубь более чем на пятьдесят метров.

Заехать к Сфинксу

Раньше, чтобы уехать от моря и обильного стола и посмотреть египетские пирамиды или гору Моисея, нужно было сделать над собой усилие. Теперь можно долететь до Каира и пару деньков провести в этом древнем городе.

Наглядно

Есть ли спрос на путевки?

В 2014 году Египет посетило рекордное количество туристов — более 2,8 млн россиян. Как посчитали туроператоры, если бы страну не закрывали, то цена тура на апрель в Египет сегодня могла бы составить в среднем 55-57 тыс. рублей.

Пока массового спроса на турпутевки в Египет нет. Если бы страна стала доступной в декабре, спрос был бы выше — туристы с удовольствием бы погрелись на новогодние праздники. Но сейчас, когда, например, на Крите уже +23 градуса, Египту сложно конкурировать. «За время отсутствия Египта путешественники освоили Турцию ОАЭ , поэтому не сразу рискнут менять приоритеты, — говорит генеральный директор сервиса онлайн-бронирования Дмитрий Малютин . — Для этого нужны реальные основания, например, низкие цены и очень хороший сервис».

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5 мест, куда поехать в апреле

— Пасха.

8 апреля

87 процентов румын православные, а в Бухаресте их еще больше — 95 процентов. Эта страна выдержала многовековой гнет Османской империи, не изменив своей вере. Пасхальная ярмарка в центре Бухареста просто обязательна к посещению. А вечером загляните на праздничную службу, которая в румынской столице невероятно красочная. По ее окончании прихожане дарят друг другу расписные яйца.

Фестиваль спаржи.

1-30 апреля

Начнется фестиваль с изготовления гигантского омлета из тысячи яиц и 30 кг спаржи. В Древнем Риме спаржа считалась эффективным средством от уныния. Целый месяц в Загребе в тавернах будут подавать не только супы и гарниры из этого целебного продукта, но даже десерты.

Фестиваль цветов.

18-22 апреля

Нескончаемые тюльпанные поля в самом главном парке Амстердама — Кекенхоф. Изобилие цветов, буйство красок, самые невообразимые цветочные композиции повышают настроение всем, кто истосковался по настоящей весне. Главное — не опоздать, в начале мая уже все отцветет.

651,1 тысяч рублей — стоимость самого дорогого тура в Египет. В 2015 году четверо взрослых туристов и четверо детей уехали на 29 ночей на курорт Дахаб в четырехзвездочный отель по системе «все включено». Источник: Travelata.ru А в маленьком городке Зюндерт в это время отмечают фестиваль георгинов. Здесь проходит почти что бразильский карнавал. Размах совпадает. Садоводы строят гигантские платформы, на которые устанавливают скульптуры из цветов — коровы, жирафы, пиратские корабли и другие композиции. Не верится, но все это сделано из цветов.

Фестиваль цветов цитрусовых.

18-28 апреля

В это время массово собирают цветки цитрусовых и делают из них ароматические эссенции, а также вкуснейшие нектары. Как бонус на фестивале можно купить оригинальные сувениры от мастеров из Сирии Марокко , Египта и Ливана

Фестиваль клубники.

28 апреля — 27 мая Фестиваль проходит в городках побережья Коста Барселона. Свои клубничные фестивали есть и в Италии , и в Финляндии , и даже у нас — в Чебоксарах , только гораздо позже, в июне. А в Испании полакомиться клубникой можно раньше всего.

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