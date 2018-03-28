Ещё
Генсек ООН заявил об увеличении количества погибших на службе миротворцев
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Генсек ООН заявил об увеличении количества погибших на службе миротворцев 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ООН, 28 мар — РИА Новости. Количество миротворцев ООН, погибших на службе при нападениях на контингенты, значительно выросло в прошлом году, заявил генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерреш на заседании Совета Безопасности ООН в среду.
"В прошлом году из-за злоумышленных нападений мы потеряли 59 миротворцев. Это резкое увеличение по сравнению с 2016 годом, когда эта цифра составила 34 погибших", — сказал Гутерреш.
Из 15 развернутых на данный момент операций по поддержанию мира, самые большие контингенты находятся в Мали, Демократической республике Конго, Центральноафриканской республике и Южном Судане. По словам генсека, с момента отправки миссии в Мали в 2013 году, в стране погибло более 140 миротворцев. «Как голубые каски могут действовать в такой обстановке, если им не хватает около 100 бронированных машин для перемещения войск?» — обратился в СБ ООН Гутерреш.
Он заявил о систематических проблемах работы миссий. «Миротворцам ООН зачастую не хватает обмундирования и подготовки, они не готовы к опасной атмосфере, в которой они сегодня работают. Есть недостатки в командовании и управлении, культуре поведения, обмундировании и подготовке. Наши миротворцы уязвимы, и они становятся целью атак», — сказал Гутерреш.
РИА Новости: последние новости
Пентагон объявил об уничтожении одного из главарей "Аль-Каиды"* в Ливии Из Арбила за трое суток вывезли около 13 тысяч боевиков и членов их семей Скончался полицейский, обменявший себя на заложника при теракте во Франции
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа официальная версия пожара в ТЦ Кемерово188
РФ отправила боевые самолеты к Северной Америке345
Великобритания придумала наказание для России90
Курсант ФСБ РФ попросил убежища на Украине129
В Коломне начались задержания протестующих68
Видео
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
03:02
Названа причина смерти Анофриева
Шоу-бизнес
00:38
Названа официальная версия пожара в ТЦ Кемерово
Пожары Происшествия
03:26
Австрия посетовала на давление Лондона по РФ
В мире
00:47
Новый арест по следам трагедии в Кемерово
Происшествия
03:11
Великобритания придумала наказание для России
Экономика
00:35
Российского блогера избили ногами за дрифт
Происшествия
04:09
Мавроди не нашлось места на кладбище
Общество
01:00
Пожарную систему в ТЦ «Зимняя вишня» монтировал повар-кондитер
Происшествия Пожары
00:57
Названы герои трагедии в Кемерово
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение