Генсек ООН заявил об увеличении количества погибших на службе миротворцев

"В прошлом году из-за злоумышленных нападений мы потеряли 59 миротворцев. Это резкое увеличение по сравнению с 2016 годом, когда эта цифра составила 34 погибших", — сказал Гутерреш.

Демократической республике Конго, Центральноафриканской республике и Из 15 развернутых на данный момент операций по поддержанию мира, самые большие контингенты находятся в Мали Южном Судане . По словам генсека, с момента отправки миссии в Мали в 2013 году, в стране погибло более 140 миротворцев. «Как голубые каски могут действовать в такой обстановке, если им не хватает около 100 бронированных машин для перемещения войск?» — обратился в СБ ООН Гутерреш.

Он заявил о систематических проблемах работы миссий. «Миротворцам ООН зачастую не хватает обмундирования и подготовки, они не готовы к опасной атмосфере, в которой они сегодня работают. Есть недостатки в командовании и управлении, культуре поведения, обмундировании и подготовке. Наши миротворцы уязвимы, и они становятся целью атак», — сказал Гутерреш.