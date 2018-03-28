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Соколов рассказал подробности про полеты между Россией и курортами Египта
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Соколов рассказал подробности про полеты между Россией и курортами Египта 

Газета.Ru 49 минут назад
Министр транспорта России Максим Соколов заявил, что переговоры о возобновлении авиасообщения России с курортами Египта запланированы на конец весны — начало лета. Об этом он сообщил телеканалу «Россия 24».
Он отметил, что регулярное авиасообщение между Москвой и Каиром возобновляется в ближайшее время, и авиакомпании уже ставят рейсы на апрель в своем расписании.
"Мы вернемся к этому вопросу после открытия этого маршрута (Каир-Москва — "Газета.Ru"), изучения опыта работы в новых форматах. Соответственно переговоры по этому вопросу запланированы на конец весны, может быть, начало лета", — сказал Соколов.
Ранее сообщалось, что ЕgyptAir анонсировала возобновление полетов между Каиром и Москвой.
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