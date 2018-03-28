Геноцид армян как бич Турции: Каир пытается побольнее задеть Анкару

ЕРЕВАН , 28 мар — Sputnik , Давид Галстян. Турция все активнее вмешивается в дела стран Ближнего Востока, что вызывает противодействие со стороны традиционных лидеров арабского мира. «На помощь» приходит один из больнейших для Турции вопросов — Геноцид армян.

Напомним, что ранее Комитет по арабским делам египетского парламента сравнил действия Турции в Сирии с истреблением армянского народа в Османской империи.

В беседе со Sputnik Армения политолог Ерванд Бозоян обратил внимание, что противостояние Каира Анкары носит не только геополитический, но и идеологический характер. Если в Турции, по его словам, Эрдогану удалось отстранить военных от реальных рычагов власти, то в Египте сложилась обратная картина.

"Сторонники генерала ас-Сиси боролись внутри страны с "Братьями-мусульманами" , которые активно поддерживались Турцией. Для Турции нынешние власти Египта во главе с ас-Сиси — идеологические противники, как и наоборот", — сказал Бозоян.

По его словам, вопрос признания Геноцида армян уже не раз использовался Египтом и продолжит играть роль политической карты в руках Каира.

Для руководства Египта борьба с «Братьями-мусульманами» — это вопрос политической жизни и смерти, так что противоречия между Каиром и Анкарой носят глубинный характер.

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В вопросе замешан не только Египет — Саудовская Аравия тоже при делах. Основной противник саудитов — Иран , но их нервирует позиция Турции, в частности, в связи с недавним обострением с Катаром.

"Сама Турция хочет играть доминантную роль в исламском мире, как до этого делала Османская империя. Но опыт последних лет показывает, что ситуация для Турции не только не улучшилась, но и наоборот идет в направлении ослабления позиций", — сказал Бозоян.

При этом сам арабский мир, по словам политолога, еще находится в процессе становления. Поэтому говорить, какие отношения у арабских стран сложатся с Турцией в ближайшее время, трудно.

Кроме того, очевидно, что Анкара не хочет вовлекаться в противостояние арабских стран и Ирана, тем самым вызывая у первых серьезное раздражение.

Тюрколог Андраник Испирян также связывает турецко-египетское соперничество с фактором «Братьев-мусульман».

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"Первым номером действовала Турция, Египет отвечал. Как всегда, в повестке появился вопрос признания Геноцида армян. Это довольно эффективный способ сделать Турции побольнее", — подчеркнул Испирян.

Собеседник обратил внимание на то, что не только Египет резко реагирует на политику Турции: недовольство высказывалось из Саудовской Аравии, Арабских Эмиратов.

"Поход ряда арабских стран был связан с поддержкой, которую Турция оказала Катару. Курды и Сирия — хороший повод обвинить Турцию в чем-то", — отметил тюрколог.

Политолог Сурен Саркисян уверен, что в реализации амбиций по превращению в лидеры исламского мира Турция ни перед чем не остановится. Это вызывает серьезные трения не только с Ираном, но и рядом арабских стран.