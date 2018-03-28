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Переговоры о полетах на курорты Египта планируются на конец весны
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Переговоры о полетах на курорты Египта планируются на конец весны 

РИА Новости 11 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Переговоры о возобновлении авиасообщения РФ с курортами Египта — Хургадой и Шарм-Эш-Шейхом — запланированы на конец весны — начало лета, сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов.
Он напомнил, что регулярное авиасообщение между Москвой и Каиром возобновляется в ближайшее время, и авиакомпании уже ставят рейсы на апрель в своем расписании.
"Мы вернемся к этому вопросу (о возобновлении полетов между РФ и курортами Египта — Прим. ред.) после открытия маршрута Москва-Каир, изучения опыта работы в новых форматах. Соответственно переговоры по этому вопросу запланированы на конец весны, может быть, начало лета", — сообщил Соколов в среду в интервью телеканалу «Россия 24».
"Аэрофлот" начнет летать на этом маршруте с 11 апреля 2018 года, EgyptAir — с 12 апреля.
Рейсы из городов России на египетские курорты пока не возобновляются.
Вопрос о возобновлении чартерных рейсов между российскими городами и курортами Египта — Хургадой и Шарм-эш-Шейхом — планируется обсудить весной, говорил ранее Соколов.
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