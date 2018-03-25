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В Ираке не менее восьми полицейских погибли, попав в засаду боевиков ИГ*
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В Ираке не менее восьми полицейских погибли, попав в засаду боевиков ИГ* 

РИА Новости 42 минуты назад
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Не менее восьми полицейских погибли в Ираке, попав в засаду боевиков террористической группировки ИГ*, передает агентство Anadolu со ссылкой на правоохранителей провинции Дияла.
Конвой стражей порядка попал в засаду на автомагистрали, соединяющей Багдад и Киркук. Сообщается, что захваченных стражей порядка отвели к близлежащему холму и расстреляли.
Для преследования террористов в район инцидента отправлены дополнительные силы полиции и подразделения шиитского ополчения «Хашд аш-Шааби».
Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади в декабре 2017 года объявил о победном завершении войны против ИГ*, но позднее отмечал, что необходима борьба с так называемыми «спящими» ячейками.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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