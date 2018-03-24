Иностранные воздушные силы нанесли авиаудар по местонахождению террористов на юге Ливии 

Триполи, 24 марта /Синьхуа/ — Иностранные воздушные силы сегодня во второй половине дня нанесли авиаудар по местонахождению группы террористов в городе Убари на юге Ливии. Об этом сообщил представитель органов безопасности.
"Авиаудар был нацелен на район Аль-Шареб к северу от Убари, где проживают туареги, он разрушил дом с находившимися в нем террористами", — рассказал корр. Синьхуа координатор по безопасности Убари Рамадан Салех.
"Удар был нанесен в 12:45 по местному времени /10:45 по Гринвичу/, он уничтожил ряд транспортных средств, стоявших рядом с домом", — сказал Р. Салех. —0—