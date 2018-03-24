Иностранные воздушные силы нанесли авиаудар по местонахождению террористов на юге Ливии

Триполи, 24 марта / Синьхуа / — Иностранные воздушные силы сегодня во второй половине дня нанесли авиаудар по местонахождению группы террористов в городе Убари на юге Ливии . Об этом сообщил представитель органов безопасности.

"Авиаудар был нацелен на район Аль-Шареб к северу от Убари, где проживают туареги, он разрушил дом с находившимися в нем террористами", — рассказал корр. Синьхуа координатор по безопасности Убари Рамадан Салех.