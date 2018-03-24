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Срочно: На юге Ливии произведен авиаобстрел позиций террористической группировки
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Срочно: На юге Ливии произведен авиаобстрел позиций террористической группировки 

ИА Синьхуа 53 минуты назад
Триполи, 24 марта /Синьхуа/ — Авиаобстрел со стороны иностранных сил сегодня во второй половине дня был произведен по позициям террористической группировки в городе Убари на юге Ливии.
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