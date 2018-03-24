В египетской Александрии произошел взрыв

По меньшей мере один человек погиб из-за взрыва во втором по величине городе Египта — Александрии. Еще несколько получили ранения, передает ТВ Центр

Неподалеку от улицы Аль-Муаскар ар-Руманий в районе Рушди на востоке города взорвалась заминированная машина.

Ранения получили три человека.

Предполагается, что теракт в Александрии был попыткой убийства главы службы безопасности города. Подрыв заминированного автомобиля произошел во время проезда его кортежа.

Смертельные ранения получил капитан египетской полиции. Сам глава службы безопасности не пострадал. По предварительной версии, за организацией покушения в преддверии президентских выборов стоит группировка "Братья-мусульмане"