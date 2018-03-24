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Генсек ООН отметил профессионализм правоохранителей при теракте во Франции
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Генсек ООН отметил профессионализм правоохранителей при теракте во Франции 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ООН, 24 мар — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил о солидарности с Францией в борьбе с терроризмом и отметил профессиональные действия правоохранительных органов при произошедшем в пятницу теракте.
"Генеральный секретарь самым серьезным образом осуждает террористическую атаку во Франции. Он отмечает быстрые действия сил безопасности, которые помогли спасти жизни, и выражает соболезнования семьям жертв, народу и правительству Франции", — говорится в заявлении официального представителя генсека Стефана Дюжаррика.
"ООН солидарна с правительством Франции в его борьбе с терроризмом и насильственным экстремизмом", — отмечается в распространенном сообщении.
Серия нападений произошла в департаменте Од на юге Франции в пятницу. Проживавший в Каркасоне 26-летний выходец из Марокко Редуан Лакдим напал на автомобилиста, ранив его и убив его пассажира, отобрал машину и напал на возвращавшуюся с пробежки группу безоружных спецназовцев.
Затем он приехал к супермаркету Super U в соседней коммуне Треб и захватил там заложников. В результате штурма Лакдим был ликвидирован. Ответственность за серию нападений на юге Франции на себя взяла террористическая организация ИГ (запрещена в РФ).
В результате череды атак три человека погибли, еще 16 получили ранения.
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