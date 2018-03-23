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АВТОВАЗ продолжил наращивание производства в Египте
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АВТОВАЗ продолжил наращивание производства в Египте 

Car.ru 40 минут назад
Фото: Car.ru
Российский автопроизводитель сотрудничает с египетскими партнерами с 2002 года. Тогда компания-партнер носила имя LADA Egypt.
С тех времен было произведено немало автомобилей модельного ряда LADA. Теперешний партнер АВТОВАЗа al Amal на площадке в Каире может производить около 4500 единиц автотехники. А при необходимости и эта цифра может расти.
В 2015 году египетский завод начал выпускать автомодель LADA Granta. Но в 2017 году предприятие испытывало кризис и поставки деталей и узлов были прекращены. Однако завод работал на ранее завезенных запасах. За ушедший год было реализовано 1003 автомобиля.
Теперь поставки комплектующих элементов будут возобновлены. Начало поставок планируется осуществить в конце марта этого года.
LADA Granta пришлась по вкусу египетским автолюбителям. Они считают данную автомодель хорошим выбором для семьи.
В свою очередь руководство АВТОВАЗа считает, что в Египте необходимо расширять модельный ряд.
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