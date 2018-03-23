АВТОВАЗ продолжил наращивание производства в Египте

Российский автопроизводитель сотрудничает с египетскими партнерами с 2002 года. Тогда компания-партнер носила имя LADA Egypt.

С тех времен было произведено немало автомобилей модельного ряда LADA. Теперешний партнер АВТОВАЗа al Amal на площадке в Каире может производить около 4500 единиц автотехники. А при необходимости и эта цифра может расти.

В 2015 году египетский завод начал выпускать автомодель LADA Granta. Но в 2017 году предприятие испытывало кризис и поставки деталей и узлов были прекращены. Однако завод работал на ранее завезенных запасах. За ушедший год было реализовано 1003 автомобиля.

Теперь поставки комплектующих элементов будут возобновлены. Начало поставок планируется осуществить в конце марта этого года.

LADA Granta пришлась по вкусу египетским автолюбителям. Они считают данную автомодель хорошим выбором для семьи.